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中国发展高层论坛2024年年会在京开幕

2024年03月24日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）3月24日，中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）在京开幕。

论坛2024年年会主题为“持续发展的中国”，由开幕式、专题研讨会、闭门研讨会等环节组成，论坛专题研讨会将围绕中国持续发展的动能与前景、中国持续发展的机遇与国际合作、碳中和与全球气候治理、人工智能发展与治理、大健康产业、数字化赋能产业转型、新型消费与内需潜力释放、全球经济增长趋势八大主题，围绕中国发展和世界发展的关键及前沿性问题，开展建设性交流，向世界清晰展示中国经济持续发展的韧性与活力，回应国际企业界对中国经济发展的关注，听取各方对中国改革发展的建议，凝聚加强中国对外合作发展的共识和智慧。

中国发展高层论坛是由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的国家级论坛。论坛秉承“与世界对话，谋共同发展”的宗旨，着眼于对外释放我国对外开放信号，自2000年创办以来，已发展成为服务中央决策和国家对外经济交往、促进中外企业交流合作的重要平台。

(责编：申佳平、吕骞)
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