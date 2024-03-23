王绍绍

在远洋作业、科研勘探、户外探险、应急保障、灾难救援等地面通信网络覆盖不到，或地面网络出现问题的时候，没有信号导致的通信中断成为应急救援的一大难点。在这些情况下，卫星通信成为保底的通信手段，打通通信“生命线”。

《数字中国发展报告（2022年）》指出，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。随着航天技术的创新发展及信息通信前沿技术与民用领域深度融合，卫星通信、卫星导航、卫星遥感等技术将渗透到人们生产生活的各个领域，卫星通信市场有望发展成新的经济增长点。

卫星通信使用范围广，发展前景广阔。国际电信联盟（ITU）2023年11月的统计表明，全球目前仍有26亿人处于无网络状态。为补充地面通信网络盲区，全球多个国家重点关注手机直连卫星通信。专家指出，对于经济欠发达地区，卫星通信还可以提供快速且廉价的互联网接入服务，有效帮助当地提振经济活力，缩小“数字鸿沟”。不只在陆地，在航海通信和航空通信方面，卫星通信也能满足互联网连接需求。

今年两会期间，多位专家强调加大6G技术研发力度。6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤表示：“6G提出了三个新的场景，通信和感知的结合以及通信和人工智能的结合，还有类似于泛在物联，实际上就是现在比较热门的天地融合这种场景。”

去年9月，依托我国自主研制的“天通一号”卫星移动通信系统，中国电信率先推出大众消费级手机直连卫星双向语音通话及短信收发通信服务。近日，中国电信获得国际电信联盟（ITU）的批准，取得国际电信码号资源。此次获批国际码号资源后，中国电信可面向“天通一号”卫星覆盖区域的国际用户提供手机直连卫星通信服务，还可为海洋运输、远洋渔业、航空救援、旅游科考等多个领域提供稳定可靠的移动通信服务。

专家指出，手机直连卫星是指智能手机将信号直接传输到卫星，再由卫星转发到地面站，然后通过地面网络将信号发送至被叫电话，这样就能打破地域限制进行通信。

蓝天救援公共安全潜水组的队长刘叙孚向《记者去哪儿》栏目介绍，对于身处险境当中的人们来说，通信装备可以说是最重要的。在通讯断联的情况下，遇险人无法求助，队员之间也难以取得联系，开展正常救援，将卫星通信功能移植到普通手机上，为大众增加了一份应急时刻的“通信保险”。

手机直连卫星服务突破了网络、芯片、天线、运营系统等关键技术，打通了地面4G/5G移动通信网络与天通卫星网络。中国电信卫星公司总经理杨岭才表示，希望手机直连卫星功能广泛应用到智能手机上，为大家提供突发情况下的应急保底通信手段，实现同一个手机在不同场景下都能无缝接入蜂窝网络和卫星网络，为用户实时通信保驾护航。

“天通卫星系统的运行状况表明了我国在自主卫星移动通信领域取得的显著成就，不仅为国内外用户提供了可靠的通信服务，也为我国的卫星通信技术发展奠定了坚实的基础。”电子科技大学工学博士，副研究员郭承军表示。（刘子璇对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经