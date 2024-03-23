人民网记者 杜燕飞

在辽宁鞍山，全国最大的单体地下铁矿西鞍山铁矿的建设现场，8条竖井、2条斜井正向地下深处掘进，推动我国“基石计划”落地实施；在四川攀西大裂谷，攀钢平均每天生产高品质钢轨约4000吨，助力中国高铁跑出“世界速度”；在辽宁营口，鞍钢股份鲅鱼圈分公司成为辽宁首家完成全流程超低排放改造钢铁企业，为美丽中国建设贡献鞍钢力量……

今年《政府工作报告》提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

“新质生产力特点是创新，关键是质优，本质是先进生产力，对于加快建设现代化产业体系具有重要意义。”鞍钢集团党委书记、董事长谭成旭在接受人民网记者采访时表示，集团将紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，把坚持高质量发展作为新时代硬道理，以科技创新推动产业创新，加快形成新产业、新模式、新动能，不断增强核心功能、提高核心竞争力，在建设现代化产业体系中挺起“钢铁脊梁”。

胸怀“国之大者” 积极融入和服务构建新发展格局

今年《政府工作报告》指出，充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。

钢铁业是国民经济重要的基础产业。“集团要积极融入和服务构建新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定高端化、智能化、绿色化，推动转方式、调结构、提质效、增效益，以新思路新举措迈出高质量发展坚实步伐。”谭成旭表示。

鞍钢集团生产的重型钢轨。受访者供图

据介绍，今年集团把整合融合作为增强核心功能、提高核心竞争力的重要基础，优化资源配置，推进产品结构优化升级，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，持续放大规模效应、协同效应、集聚效应，实现从体量规模的持续扩大到效益效率的全面提升。

围绕今年《政府工作报告》提到的“强化能源资源安全保障”，记者了解到，当前鞍钢集团正加快实施“基石计划”，确保到2025年铁精矿产量比2020年增长20%，2030年实现翻一番，保障我国钢铁产业链供应链安全。

创新是引领发展的第一动力。液化二氧化碳运输船液货舱用钢全球首发；超厚、低温正火海工钢成功应用于我国首个深水油田、气田项目；川藏铁路长寿化轨道用钢实现上道试铺……近年来，鞍钢集团发挥科技创新国家队作用，擎起“大国重器”的“钢铁脊梁”。

谈到今年《政府工作报告》提出的”加快推动高水平科技自立自强“，谭成旭表示，推动钢铁行业高质量发展，必须牵住科技“牛鼻子”，用好创新“金钥匙”。

“2024年，集团将深入推进研发体系建设，持续加大科技研发投入，持续开展关键核心技术攻关和未来产业重点技术研发，深化产学研用协同创新，发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，推进传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业和未来产业，推动产业补链延链强链。”谭成旭说。

抓住数字化转型机遇 以智能化赋能高质量发展

走进鞍钢矿业齐大山智能管控中心，一排大屏监示、调度、控制着整个矿山的生产，按下操作台的作业按钮，远在数公里外的牙轮钻机连贯完成寻孔、调平、钻空和提钻整套工作；来到鞍钢股份炼铁集中操控中心，整个铁前生产、高炉炼铁、铁水运输等流程及数据在大屏上完全展现……一座座集控中心带来了效率提升、人力减少，这是以数字化转型赋能高质量发展的写照。

鞍钢股份智慧炼铁集控中心。受访者供图

今年《政府工作报告》提出，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。

当前，工业互联网、云计算、5G、机器视觉、人工智能等全新工业生态和新型应用模式，既是数字产业化发展新的增长点，也是推动企业转型升级、实现高质量发展的重要抓手。

据介绍，集团加快推进数字产业化、产业数字化，围绕“钢铁、矿山、钒钛”生产长流程管控，自下而上逐层开展智能装备、智能单元、智能产线、智能工厂及智能基地建设。近5年，实施463个数字化智能化项目，齐大山智慧采矿、关宝山公司选矿黑灯工厂、钢铁产业一体化经营与制造管理系统等示范项目相继建成。

“推进数字化、智能化转型对提升新质生产力意义重大。”谭成旭介绍，集团正以数字鞍钢推进体系为抓手，聚焦“AI+”赋能产业数字化升级、培育构建数字产业生态、实施数据价值化挖掘等重点任务，加快形成数字化赋能绿色低碳发展的新模式。预计到2025年，将建成105条智能化产线、6家以上智能制造示范工厂，主要产线自控化率达到100%，“数字鞍钢”目标初步实现。

践行绿色发展理念 加快发展方式低碳转型

目前，具有完全自主知识产权的全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目在鞍钢集团已进入安装阶段。项目投产后，可实现低碳冶金新技术路线的突破，形成万吨级流化床氢气炼铁工程示范，为世界氢冶金技术发展提供“中国方案”。

推动钢铁产业体系绿色化是钢铁行业高质量发展的内在要求，也是实现“双碳”目标的重要任务。

鞍钢集团在大孤山铁矿排岩场建成矿业生态园。受访者供图

鞍钢集团优化产业布局、改进生产工艺、改进生产装备，努力走生态优先、绿色低碳高质量发展道路，污染防治取得扎实成效，主要污染物排放量实现大幅降低。西昌钢钒、鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司相继完成全流程超低排放改造，矿山生态修复已完成4000余公顷，复垦率达到93.2%。

今年《政府工作报告》提出，“推动生态环境综合治理”“大力发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。

“2024年，鞍钢集团将坚定不移把绿色低碳转型作为驱动高质量发展的重要引擎，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，将系统观念贯穿‘双碳’工作全过程，全面推行绿色制造，提高资源综合利用效率和清洁生产水平，加快推进超低排放改造、极致能效工程，推动矿山生态修复规划实施，加快绿电项目建设，让绿色成为高质量发展的鲜亮底色，为建设现代化产业体系、建设美丽中国贡献钢铁力量。”谭成旭表示。

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(责编：方经纶、吕骞)

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