人民网记者 杜燕飞

金沙江干热河谷，江水奔腾，白鹤滩水电站16台单机容量百万千瓦水轮发电机组在此安家，奔涌的江水源源不断地转化成为绿色电能，守护万家温暖；库布其沙漠腹地，几百万块光伏板“追光逐日”，犹如蓝色“海洋”，在阳光照耀下熠熠生辉；江苏宜兴，一座外形犹如“三叶草”的城市污水资源概念厂昼夜运转，每天将2万吨生活污水化浊为清，产出5吨直接饮用的再生水……

中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调，“提高能源资源安全保障能力”“加快建设新型能源体系”“以科技创新引领现代化产业体系建设”“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。

围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）党组表示，2024年集团要坚守绿色发展主赛道，培育壮大战略性新兴产业，为建设人与自然和谐共生的现代化助力添彩；狠抓项目落地，加快发展壮大新能源业务；聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务；锚定自立自强，加快推进科技研发和数字化转型，实现清洁能源和长江生态环保“两翼齐飞”。

踏“绿”出发 推动清洁能源高质量发展

春节过后，受新一轮寒潮天气影响，我国大部分地区出现低温雨雪冰冻天气，能源保供需求日益攀升。

航拍白鹤滩水电站。谢雷摄

长江干流上，乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝6座梯级水电站组成的世界最大清洁能源走廊正在顶峰保供，110台水电机组协同运行。截至2024年2月16日，6座梯级水电站累计发电量突破35000亿千瓦时，发挥能源供应“稳定器”“压舱石”作用。

中央经济工作会议强调，“提高能源资源安全保障能力”“加快建设新型能源体系”。三峡集团2024年工作会指出，要“坚定不移保障电力安全可靠供应”“抓好能源保供，确保人民群众温暖”。

“2024年，我们要进一步挖掘梯级电站发电潜力，用好每一方水、发好每一度电，确保关键时刻机组顶得上、发得出，发挥大国重器能源保供‘压舱石’作用。”三峡集团所属长江电力党委副书记、总经理张星燎说。

在发展水电的同时，随着国内首个千万千瓦级“沙戈荒”大基地先导工程——库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目、我国单体规模最大的漂浮式光伏电站——安徽阜阳南部风光电基地水面漂浮式光伏电站等项目接连并网发电投产，福建平潭、山东牟平海上风电等重大项目陆续并网、投运……当前，三峡集团“海陆并进”，做大“风光”产业，助力新型能源体系建设。

“我们要合力规划好重大工程建设和重点工作任务，实现新能源业务快速发展。”三峡陆上新能源总部党委书记、执行总经理李昌彩说，2024年将加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设，推动源网荷储一体化和多能互补发展，助力新型能源体系建设，保障能源资源安全稳定供应。

逐“绿”而行 共抓长江大保护显成效

2024年1月，潺潺净水从重庆宗申水质净化站流入花溪河，重庆花溪河综合整治项目“两厂四站”全部投产运行。作为三峡集团在长江上游区域落地实施的首批长江大保护项目，项目设计日处理污水量达9.5万吨，预计每年可为花溪河生态补水2000万至3000万吨。

“2024年，我们将统筹推进水系连通、水源涵养、水土保持，在重点河湖实施一批生态修复项目，打造厂网河湖岸系统治水样板，发挥好更大示范效应。”花溪河综合整治项目负责人表示。

六安水管家智慧调度系统集控中心人员春节期间值守岗位。崔徐波摄

这是三峡集团共抓长江大保护的一个缩影。2024年第一场雨雪来袭，在安徽六安水管家智慧调度系统集控中心，“水管家”们紧盯大屏幕上关键信息，有条不紊地处理着重要点位的预警信息，通过电话、手机客户端等方式向运维人员派发工单，保障城市供水安全、污水设施正常运转。

2018年4月，国家发改委和国资委联合下发通知，要求“三峡集团在促进长江经济带发展中发挥基础保障作用、在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用”。

“经过5年多参与共抓长江大保护实践，三峡集团已逐步探索出一条系统科学、智慧高效的水环境治理之路，在共抓长江大保护中发挥了应有作用。”三峡集团生态环保部主任彭丹霖表示。

中央经济工作会议强调，“持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战”。基于此，三峡集团2024年工作会议强调，要聚焦系统治理，高质量发展共抓长江大保护业务。

“2024年，我们将牢牢把握共抓长江大保护的中心任务、发展机遇，为环保科技创新作贡献，为探索可持续发展模式作示范，为高质量发展作标杆，以高水平长江大保护助力长江经济带高质量发展。”三峡集团所属长江环保集团党委书记、董事长王殿常表示。

推动科技创新 加快培育和发展新质生产力

近年来，全球首台单机容量16兆瓦海上风电机组并网发电；国内首艘氢燃料动力船“三峡氢舟1”号首航成；6项技术装备入选国家能源局能源领域首台（套）重大技术装备；自主研发的内支撑管道检测机器人赋能管网攻坚战；开发建设的具有自主知识产权的水管家智慧系统1.0版本，实现从治水到“智”水的飞跃……

科技成果涌现的背后，是集团沿用三峡工程建设的“以产学研用一体化发展为纽带”的模式，加快打造科技创新策源地，为重大装备制造业发展赋值、赋智、赋能。

全球首台单机容量16兆瓦海上风电机组。韩磊摄

中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

三峡集团2024年工作会提出，“围绕主责主业抓创新”“增强原始创新策源能力”“加大战略性新兴产业和重大专项研究”等部署，为集团各部门2024年科技创新工作明确了方向。

在山东，三峡集团山东分公司正以深远海海上风电为工作重心，围绕“由远及近”规模化开发主线，探索海上风电与海上制氢、海洋牧场、海水淡化等多业态融合发展模；在内蒙古，三峡乌兰察布现代能源创新示范园正从新能源比例逐步提高的新型电力系统技术需求出发，从“源网荷储”多层面打通新能源百分之百消纳的关键环节；在湖北，三峡科创园正围绕新型清洁低碳智慧能源技术、生态环保科技和数字经济积极布局，一大批产业链上下游科研机构和科技企业陆续入驻……

“回顾30多年改革发展历程，三峡集团以重大工程项目为载体，以解决工程建设中的实际问题为导向，以产学研用一体化发展为纽带，以资金等要素投入为保障，推动重大装备和关键核心技术国产化。”三峡集团党组表示，未来集团将发挥企业创新主体作用，加快培育和发展新质生产力，助力实现高水平科技自立自强，推动现代化产业体系建设。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经