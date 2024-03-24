人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲。

对于中国发展红利，郑栅洁认为，中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将给国内外投资者提供无限可能的市场机遇和无比广阔的发展前景。

“中国作为世界经济增长的重要动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅能发展自身，也将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。国家发展改革委将持续采取务实举措，加快发展新质生产力。”郑栅洁说。

郑栅洁表示，国家发展改革委将持续采取以下务实举措，加快发展新质生产力：

一是以科技创新引领产业创新。加快创新能力建设，实施一批重大科技项目，强化企业科技创新主体地位。加快改造提升传统产业，实施制造业核心竞争力提升行动、技术改造升级工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。加快培育壮大新兴产业，促进数字技术和实体经济深度融合、先进制造业和现代服务业融合，实施“数据要素×”行动计划，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。

二是推进体制机制创新。进一步完善市场基础制度，制定全国统一大市场建设标准指引，发布新版市场准入负面清单。进一步优化营商环境，健全与企业常态化沟通交流机制，实施营商环境改进提升行动。进一步促进绿色低碳转型，做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，构建绿色低碳循环经济体系。

三是扩大高水平对外开放。加强国际科技合作，支持外资科技企业与国内科研机构或企业共同开展科技攻关，深入实施“一带一路”科技创新行动计划。加强人员交流合作，进一步提高中外人员往来便利性，为外籍人员来华工作、学习、旅游提供便利。加强投资经贸合作，稳步扩大制度型开放，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，更大力度引进外资，加快出台2024年版外商投资准入负面清单，继续支持一批重大外资项目建设，扩大数字产品等市场准入，大力推动数据开发开放和流通使用。

郑栅洁指出，中国开放的决心不会变，发展的步伐不会停；中国不仅努力发展自己，也愿与大家携手共进。欢迎新老朋友多到中国各地走一走、看一看，发现更多合作机会和项目，共同参与中国式现代化建设，共享中国高质量发展带来的巨大机遇。

(责编：申佳平、吕骞)

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