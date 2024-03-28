商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》
人民网北京3月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，经国务院批准，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。
餐饮业收入占社会消费品零售总额比重达10%以上，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域，是传承和传播中华优秀传统文化的重要载体。
商务部服贸司负责人表示，2023年我国餐饮业明显复苏，全国餐饮收入5.29 万亿元，同比增长20.4%，较疫情前的2019年增长13.2%。但同时，餐饮服务供给质量和结构仍难以满足人民日益增长的美好生活需要，发展方式粗放、安全基础薄弱、发展环境不优等问题仍然存在，亟需出台政策措施，推动餐饮业高质量发展。
《指导意见》以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动提升餐饮服务品质，传承发展中华优秀餐饮文化，进一步释放餐饮消费潜力，更好满足人民群众美好生活需要。
《指导意见》主要从7个方面提出22项具体政策措施。一是提升餐饮服务品质。落实食品安全“四个最严”要求，从原料准入、供应链和末端监管方面提升食品安全水平。支持餐饮技能培训，从专业设置、校企合作、劳务品牌、技能竞赛等方面加强餐饮领域人才培养。结合行业发展需要完善餐饮业标准体系，发挥标准的引导规范作用。
二是创新餐饮消费场景。优化餐饮供给结构，培育认定一批中华美食街区，发展社区餐饮、老年助餐服务，促进业态融合创新。通过促进餐饮企业下沉、支持返乡入乡创业、完善配套产业和设施等支持发展乡村休闲餐饮。鼓励各地因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”。鼓励地方培育餐饮业全产业链对接合作平台和促消费平台。
三是增强餐饮业发展动能。发展“数字+餐饮”，营造平台与商户共生发展的良性生态。实施地域餐饮品牌培育工程，培育知名餐饮品牌。加大知识产权保护力度。支持小吃企业品牌化、标准化发展，培育特色小吃产业集群和发展基地。
四是弘扬优秀餐饮文化。从餐饮文化研究挖掘、传承、非遗保护、文化宣传、交流合作等方面提出任务措施，提升中华餐饮国际影响力。支持餐饮企业积极开拓海外市场，推动中餐厨师、原辅料等“走出去”。
五是促进绿色发展。加强反食品浪费监管执法和行业自律，强化宣传引导，培树餐饮节约示范单位，推动餐饮企业和外卖平台减少餐饮浪费。支持节能环保改造和厨余垃圾源头减量。倡导健康营养膳食。
六是优化餐饮业营商环境。规范清理涉企收费。健全银企对接机制，支持餐饮企业通过信用贷款、知识产权质押、境内外上市、发行信用类债券等渠道进行融资。鼓励各地结合实际优化食品经营、广告促销等事项办理流程，进一步规范基层监管执法。维护经营秩序，依法查处餐饮领域不公平竞争、侵犯消费者权益等方面违规行为。
七是加强组织保障。要求各地结合实际建立餐饮业高质量发展工作机制，推动相关工作取得实效。切实加强安全生产管理，压实经营主体责任。加强餐饮业统计监测分析。提升从业人员职业荣誉感，为行业发展营造良好社会氛围。
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