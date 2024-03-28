人民网北京3月28日电 （记者宋子节）27日，在博鳌亚洲论坛2024年年会“AIGC改变世界”分论坛上，与会嘉宾围绕相关问题展开热烈讨论。

AIGC为“生成式人工智能”，其迅速发展正在深刻改变人类生活。“目前，大模型呈现出多重趋势——第一是多模态；第二是自主智能，可以制定目标、规划任务，自我制定路径、自我完成方案、自我编码；第三个方向是边缘智能。”中国工程院院士、清华大学智能产业研究院院长张亚勤在发言中指出，“目前整个世界智能信息正在走向物理世界和生物世界，生成式人工智能不仅可以生成文字、图像、视频，还可以生成代码、药物、数字公式等等，可以预见它将带来巨大的技术和范式的改变。”

此次博鳌论坛发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》（下称《报告》）中也提出，当前，新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进，正在引发链式突破，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。

高通公司中国区董事长孟樸指出，生成式人工智能不止影响互联网公司或者通用式大模型企业，也会对各行各业产生很大的影响，因此更离不开行业的通力合作。

围绕人工智能发展中可能遇到的挑战，《报告》中明确指出，人工智能可能加剧不平等、冲击就业以及失控或被恶意滥用推升安全风险。对此，中国科学院自动化研究所研究员、联合国人工智能高层顾问机构专家曾毅立足人工智能的发展方向指出，“人工智能能否成为自然演化的延伸，使其成为利他的、帮助其他生命群体的工具？人工智能是否可以产生‘自我意识’？能否真正地产生理解？能否具备很强的自适应能力？这些问题都值得我们进一步思考。”

如何用通用大模型赋能数字经济高质量发展？科大讯飞副总裁、研究院院长刘聪结合实践发表看法：“借助大模型可以更好地对孩子进行教学辅导与答疑，也可以帮助教师提升备课效率，还能辅助医生对于病症进行诊疗。”刘聪表示，既要重视发展，也要关注安全治理的问题。

在现场，猿力科技副总裁、人工智能研究院院长程群分享了边远山区的教学案例：以大模型产品完成知识传递的过程，将知识通过互动方式传递给学生。程群表示，未来大模型发展将有两个方向——应用为王与以人为本。技术应关注、赋能给每一个人，通过人工智能以更低的边际成本让技术流动起来，让每个人都能享受到高质量的教育。

(责编：王仁宏、高雷)

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