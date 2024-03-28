人民网北京3月28日电 （焦磊）据商务部消息，近日，经国务院批准，商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》从提升餐饮服务品质、创新餐饮消费场景、增强餐饮业发展动能、弘扬优秀餐饮文化、促进绿色发展、优化餐饮业营商环境、加强组织保障等七个方面，提出22项具体政策措施，将进一步强化质量安全监管，完善餐饮业标准体系，支持餐饮从业人员培训，创新夜间餐饮、休闲餐饮、文旅主题餐饮等消费场景，支持发展社区餐饮、老年助餐、地方特色餐饮、乡村休闲餐饮，培育一批知名餐饮品牌、美食集聚区、小吃产业集群、餐饮促消费平台，加快餐饮数字化赋能，扩大中餐国际交流合作，推动餐饮业实现高质量发展。

下一步，商务部将会同相关部门建立健全促进餐饮业高质量发展工作机制，抓好文件落实和政策落地，进一步发挥餐饮业对扩大消费、稳定就业、保障民生、传承发展中华优秀文化的重要作用，助力构建新发展格局。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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