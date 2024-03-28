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促进餐饮业高质量发展该如何发力？商务部服贸司负责人解读

2024年03月28日13:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （焦磊）餐饮业收入占社会消费品零售总额比重达10%以上，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域，是传承和传播中华优秀传统文化的重要载体。2023年我国餐饮业明显复苏，全国餐饮收入5.29 万亿元，同比增长20.4%，较疫情前的2019年增长13.2%。但同时，餐饮服务供给质量和结构仍难以满足人民日益增长的美好生活需要，发展方式粗放、安全基础薄弱、发展环境不优等问题仍然存在。

经国务院批准，商务部等9部门于2024年3月14日联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），指导推进餐饮业实现高质量发展。近日，商务部服贸司负责人从背景、主要内容等方面对《指导意见》进行了解读。

该负责人表示，《指导意见》以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，着力提升餐饮服务品质，传承发展中华优秀餐饮文化，进一步释放餐饮消费潜力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

《指导意见》主要从7个方面提出22项具体政策措施。一是提升餐饮服务品质；二是创新餐饮消费场景；三是增强餐饮业发展动能；四是弘扬优秀餐饮文化；五是促进绿色发展；六是优化餐饮业营商环境；七是加强组织保障。

该负责人介绍，《指导意见》主要有以下特点和考虑：

坚持问题导向，服务群众现实需要。坚持以人民为中心的发展思想，以强化食品安全为着力点，让群众吃得更加放心；推动技能提升，发挥标准引导、品牌示范作用，多角度提升餐饮服务品质，让群众吃得更加满意；推动发展社区餐饮、老年助餐、乡村休闲餐饮，优化餐饮服务供给，让群众吃得更加便利；规范餐饮市场秩序，保护消费者权益，优化餐饮消费环境，让群众吃得更加舒心。优化营商环境，拓展融资渠道，规范监管执法、涉企收费，营造良好发展氛围，增强企业发展信心。

坚持创新发展，激发发展新动能。促进餐饮与相关业态融合，结合不同地域特色、消费人群特点发展主题餐饮，创新消费场景，实现场景赋能。培育一批品牌餐饮集聚区、小吃产业集群、品牌餐饮企业，实现品牌赋能。发展“数字+餐饮”，鼓励餐饮领域智能技术与设备应用和数字化转型，推进数字化赋能。弘扬中华优秀餐饮文化，加强中餐国际交流合作，促进中餐走出去，拓展餐饮业发展空间。

坚持底线思维，统筹发展和安全。坚决兜牢餐饮业安全生产底线，强化部门和地方协同，加强安全生产管理，切实防范餐饮领域安全生产事故。坚决制止餐饮浪费，加强正向引导，多方式推动减少食品浪费，助力保障粮食安全。建立健全绿色餐饮标准体系，促进低碳环保发展。

对于下一步工作，该负责人表示，商务部将会同相关部门，指导地方建立健全促进餐饮业高质量发展工作机制，推动各项举措加快落实落地，总结推广好的经验做法，加强宣传引导，推动餐饮业实现高质量发展，更好发挥餐饮业对扩大消费、稳定就业、保障民生、传承发展中华优秀传统文化的重要作用。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)
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