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亚洲经济动能强劲 开放的中国为全球经贸发展增添活力

王绍绍
2024年03月28日13:51 | 来源：人民网
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博鳌亚洲论坛2024年年会“世界经济展望”分论坛。人民网 王绍绍摄

博鳌亚洲论坛2024年年会“世界经济展望”分论坛。人民网 王绍绍摄

3月26至29日，博鳌亚洲论坛2024年年会在海南博鳌举行，主题为“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”。在世界经济展望分论坛上，与会嘉宾表示，全球经济仍然保持韧性，亚洲是增长的亮点。

博鳌亚洲论坛2024年年会发布的《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》显示，预计2024年亚洲经济增速有望达到4.5%左右，或将是对全球经济增长贡献最大的地区。

“世界需要货币和财政政策的正确组合，各国应加强宏观政策协调，在共同责任面前达成共识、扩大合作。”国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特在分论坛上通过视频致辞表示，各经济体或可通过发展技术提高中期的增长前景，同时加强国际合作以减少可能出现的风险。

北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫在分论坛上指出，当前不仅需要关注经济增长，还需关心贸易增长速度。发达国家经济增速放缓导致世界经济增长速度减慢，由此造成产品需求减弱，使中国作为世界第一大出口国，外贸受到影响。

对此，林毅夫分析，中国政府在经济调控上拥有较大的政策空间，实施积极的财政政策、适度灵活宽松的货币政策，重视新兴技术创新和投资机会，持续发力传统产业发展，中国经济仍有信心维持在5%以上的增长，成为世界经济增长的主要动力之源。

面对5%的预期增长目标，中国人民大学国家金融研究院院长、中国资本市场研究院院长吴晓求同样表达了谨慎乐观的态度。“首先是要稳定投资者、消费者以及所有市场主体的信心，同时坚守符合现代市场经济原则的制度框架，让市场主体有较为确定性的预期。”

吴晓求认为，我国面临外部较多的不确定性，以及内部经济结构的转型、经济运行模式的调整，未来应更为重视政策的稳定性和适用性，由此推动经济长期稳定增长。

3月26日，海关总署公布相关数据显示，今年前两个月，我国货物进出口总值达6.6万亿元，增长8.7%，规模创历史同期新高，实现出口、进口“双增长”，其中出口增长10.3%，进口增长6.7%，反映我国经济发展持续回升向好。

“我们对实现全年外贸‘质升量稳’有信心、有底气。”海关总署副署长王令浚此前表示，当前，我国市场格局、区域开放布局、产品结构持续优化，传统优势产品焕发新活力，新质生产力催生新动能，有力巩固了外贸的基本盘。

林毅夫表示，应该依靠人才资本优势、市场优势和产业配套优势，充分推动以人工智能、大数据为特性的新经济技术创新，同时利用传统产业的追赶优势，促进生产力水平上升。

不久前召开的2024年全国外贸工作会议强调，要加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求。要把工作着力点放在优化贸易环境上，提升我国企业和产品国际竞争力，扎实推进贸易高质量发展。

去年民营企业保持了外贸主力军的地位，进出口总值22.36万亿元，同比增长6.3%，占我国进出口总值的53.5%。针对近期中国企业出海的问题，林毅夫认为，随着中国逐步承接附加值高的产品环节，劳动密集型产业必然转移到海外工资水平较低的地方，企业出海是经济发展到一定阶段必然出现的现象。

中国企业发展离不开国内资本市场机制的不断完善。面对当前从融资市场到投资市场的转变趋势，吴晓求表示，应加强透明度监管、信息披露，让真正有成长性的、符合上市标准的高科技企业成为中国上市公司的主体。此外，完善交易制度和退出机制将更好地保护投资者，尤其是中小投资者，有利于加速实现共同富裕。

“当前，自由贸易、全球化虽然遭遇了一些挫折，但是向前的趋势不会改变。”中国现代国际关系研究院原副院长傅梦孜在论坛上表示，亚洲占据全球产值的37%，同时占据全球贸易的53%，在亚洲经济板块比重明显上升的当下，各国应当形成合力，推动形成开放、包容、合作的全球贸易环境。（刘雨青对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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