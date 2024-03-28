人民网北京3月28日电 （焦磊）3月27日，国家石油天然气管网集团有限公司（以下称国家管网）与中国钢研科技集团有限公司（以下称中国钢研）在国家管网总部签署“能源储运材料联合创新中心建设合作协议”（以下称中心），并举行揭牌仪式。

国家管网党组副书记、总经理何仲文介绍，在国务院国资委大力支持和指导下，双方遵循“服务国家所需、行业所要、未来所向”原则指引，联合建设中心，旨在夯实能源储运材料研发和应用基础，从源头提升能源储运设施本质安全水平，保障国家能源安全和行业高质量发展。中心的成立对发挥科技创新支撑作用、促进行业技术进步、推动管道输送范式变革具有重要意义。他表示，国家管网将以此为契机，与中国钢研共同打造优势互补、资源共享、互惠共赢的联合创新新业态和新格局，推动行业技术进步和产业升级发展，为实现高水平科技自立自强做出积极贡献。

中国钢研党委副书记、总经理高宏斌表示，联合创新中心的成立，是深入贯彻落实关于中央企业科技创新系列指示精神要求的具体探索。中心的成立是双方合作的全新起点，是央企“研制+应用”协同攻关的创新模式，也是探索社会主义市场经济条件下新型举国体制的央企方案。中国钢研将与国家管网高扬互利共赢之帆，把稳团结合作之舵，不断探索和完善联合创新中心体制和机制，为能源储运材料研究创新工作保驾护航。

据了解，国家管网与中国钢研同为国务院国资委直接管理的中央企业，分别是我国能源储运材料产业链发展的引领者和推动者，以及材料技术的引领者和创新基地。多年来，双方以保障国家能源储运安全为导向，以各自发展战略和共同利益为基础，在储运材料技术图谱研究、关键材料技术攻关和科技创新体系建设等方面，深入开展交流与合作，取得丰硕成果。新能源、新材料是我国现阶段重点发展的战略性新兴产业，依托中心这一新的平台，双方将更好发挥各自优势服务国家战略，围绕能源储运产业链布局创新链，探索国资央企产业链上下游“自主+联合”科技创新新模式新机制，为保障国家能源战略安全贡献央企力量。

据介绍，随着正式揭牌，中心将正式进入初期建设阶段，创新采用“核心层+紧密层+网络层”布局模式，聚焦能源储运产业发展，对标世界一流，开展能源储运材料技术需求研究，攻关能源储运材料核心“卡脖子”技术，建设端到端“试验条件平台”，引育高端技术人才，建设高水平研发团队，以创新驱动打造新质生产力，在战新布局贡献央企力量。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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