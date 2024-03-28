方经纶

每年三月，多场重要会议的连续召开成为国际人士观察了解中国经济的重要窗口和交流平台。在近日举办的中国发展高层论坛（CDF）和博鳌亚洲论坛年会上，不少与会的国际人士明确表示，看好中国经济发展进程与前景。

观察中国，认定发展有潜力

近日访华的美国工商界和战略学术界代表表示，相信中国将实现自身发展目标，促进世界经济发展和融合。一个强大、繁荣的中国是世界的正能量。

“聚焦中国，我们看到高质量增长的新时代。中国经济2023年在疫情后强劲反弹，增长超过5%。中期来看，中国将继续成为全球经济增长的关键贡献者。”CDF期间，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃说。

在博鳌亚洲论坛2024年年会上，BI挪威商学院教授卡尔·费表示：“中国今年推出一系列政策吸引外资，致力于以新质生产力推动高质量发展，世界可以感知到‘中国制造’向‘中国智造’的转型。”

相会在春天里的中国，这些国际人士亲身观察、感受之后所表达的观点，更为客观、理性地展现了中国经济的稳健与潜力。

投资中国，笃定发展有空间

国际人士、国际社会看好中国经济发展潜力，不仅体现在“言”，还反映于“行”。

CDF举办期间，包括苹果CEO蒂姆·库克、埃克森美孚董事长伍德伦、辉瑞公司董事长兼首席执行官艾伯乐等在内的近百名跨国企业“掌门人”齐聚中国，折射出国际资本对中国市场的高度认可。

实际上，对许多跨国企业来说，中国是最重要的市场之一。2023年，欧莱雅、博世集团在华销售额增长均超5%；苹果公司大中华区营收约占公司总营收1/5；默沙东在华销售额达67.1亿美元，同比增长32%……

“对于苹果的供应链来说，没有比中国更为重要的地方。”蒂姆·库克在此次中国之行中公开表示，苹果公司将继续致力于在华长期发展，持续加大对中国供应链、研发和销售的投入。3月21日，苹果上海静安零售店正式开业。据悉，该零售店等级将仅次于纽约第五大道的全球苹果旗舰店。

“作为中国紧密的合作伙伴和朋友，我们决心在中国发展并与中国共同发展、共享未来。我们在未来几年有许多投资计划，我们也会继续增加我们的研发和生产，以及和我们的合作伙伴共同推进我们在中国的业务。”梅赛德斯—奔驰集团董事会主席康林松说。

一系列数据也显示，外国投资者对持续布局中国市场有信心、有决心。

汇丰银行《海外企业看中国2023》调查报告显示，87%受访海外企业表示将拓展中国业务布局；

中国美国商会调查显示，50%的受访企业将中国列为全球首选或前三位投资目的地；

中国日本商会调查显示，多数在华日企对中国营商环境表示满意；

商务部数据显示，今年1—2月新设外资企业数高达7160家，同比增长34.9%，达近5年来最高水平。

“中国持续扩大高水平对外开放，加快推进中国式现代化建设。我坚信，投资中国就是投资未来。”法国欧莱雅集团董事长让—保罗·安巩说。

携手中国，坚定发展有信心

好的合作关系永远都是“双向奔赴”，在国际社会坚定看好中国市场的同时，中国也正加力为外资打造更好的事业发展环境。

去年，国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出24条政策措施加大吸引外商投资力度。今年，国务院又公开发布了《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》（以下简称《方案》）。

“《方案》要求各地区、各部门加大吸引和利用外资工作力度。”商务部外国投资管理司司长朱冰强调，“如果外资企业在享受政策的时候遇到任何困难问题，都可以反映，以便更好推动政策红利充分释放。”

联邦快递集团总裁兼首席执行官芮思博表示，中国市场充满活力，联邦快递对中国的经济前景充满信心。他高度赞赏中国政府吸引外资、优化营商环境的一系列举措，表示将不断探索在华投资机会。

进一步开放、发展的中国将会继续让全世界受益。正如安达集团董事长兼首席执行官埃文·格林伯格在CDF 2024年年会外方主席信中所言：“中国的经济转型为中国人民和全世界创造巨大机遇。”

(责编：方经纶、高雷)

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