人民网北京3月28日电 （方经纶）据中国农业科学院官网消息，近日，中国水稻研究所胡培松院士团队在强休眠的AUS稻孟加拉小粒中克隆到了调控水稻种子休眠的关键基因 SDR3.1 。进一步将它导入优质恢复系中恢261中，创制了穗发芽显著改善的中恢261新种质，为避免穗发芽，提高水稻产量和品质提供了重要参考。

据悉，我国长江流域的高温高湿环境，水稻收获前容易发生穗发芽，给农业生产带来极大的损失。种子的休眠状态能够有效避免穗发芽的发生，但在长期的遗传驯化进程中，水稻种子的休眠能力已基本丧失。

研究表明， SDR3.1 基因负向调控植物逆境激素脱落酸信号，通过互作，抑制其转录激活活性，从而降低下游的植物逆境激素脱落酸信号响应基因的表达，最终导致种子休眠率降低。因此，通过负向调节 SDR3.1 基因，可以有效提高种子休眠能力，避免穗发芽。

(责编：方经纶、高雷)

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