人民网北京3月28日电 （方经纶）据中国农业科学院官网消息，近日，中国农业科学院饲料研究所饲料加工与质量安全创新团队系统总结了蛋白酶在水产养殖中的应用研究进展，提出了该领域未来需要关注的重点研究方向及“在线酶解”新方案。

蛋白酶能够促进生物活性肽形成和抗营养因子降解，提高蛋白质生物利用率，有效减少水产养殖的氮排放及环境污染，有利于缓解蛋白质资源紧缺问题并推动行业绿色低碳发展。然而，蛋白酶属于热敏性物质，在饲料加工的高温过程中容易失活，因此，如何在保证蛋白酶生物活性的前提下，将其高效应用于水产养殖是行业面临的重大挑战。

该研究对200余篇蛋白酶在水产领域应用研究的文献进行分析，从动物生长性能、营养物质消化率、生理功能及抗病性等方面系统总结了蛋白酶在水产饲料中应用的主要形式及其利弊。在此基础上，结合团队前期工作提出了“在线酶解”新方案。通过在工厂内加装在线酶解反应器实现酶解后原料直接用于饲料生产，避免了饲料加工过程对蛋白酶的破坏，且无需烘干、包装、运输等过程，使生产成本大大降低。同时还解决了酶解后高黏度物料粘连、出仓困难和污染管路等问题，实现原料酶解与饲料加工过程同步进行，为蛋白酶在水产养殖中的高效合理应用提供了新思路。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经