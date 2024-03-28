中国农科院发现乙烯可促进高硬度土壤中根系生长
2024年03月28日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京3月28日电 （方经纶）据中国农业科学院官网消息，近日，中国农业科学院生物技术研究所作物耐逆性调控与改良团队研究发现乙烯可促进高硬度土壤中的根系生长，为培育适应高硬度土壤的作物新品系提供了理论依据。
高硬度土壤严重抑制作物根系的生长，限制了根系对养分和水分的吸收利用，从而影响作物的产量。因此，培育能够适应高硬度土壤的作物新品系，探索植物根系对外界土壤硬度的响应机制，是亟待解决的问题。
研究发现，为适应紧实的土壤环境，乙烯信号核心转录因子OsEIL1会在根中明显积累，从而激活水稻冠根发育关键基因 OsWOX11 的表达，促进冠根原基的起始伸长和冠根数目的增加。该研究为培育能够适应高硬度土壤的作物新品系提供了新的基因资源和理论基础。
(责编：方经纶、高雷)
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