当前，全球能源绿色转型步伐加快，先进光伏和新型储能产业已成为推进能源革命进程的重要支撑和促进经济社会发展的重要产业。

3月26日，由安徽省工业和信息化厅（省光储办）主办的2024全省先进光伏和新型储能产业融企对接会在交通银行安徽省分行举行。本次融企对接会以“金融赋能 与光同行”为主题，会上，交行安徽省分行与安徽省工信厅签订战略合作协议，与国轩高科、华晟新能源、阳光新能源、协鑫、捷泰新能源、中润新能源等6家企业融资项目签约近百亿元。

国轩高科是国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一，在合肥等地拥有九大生产基地。融企对接会上，安徽省分行与国轩高科签订战略合作协议，提供35亿元集团授信，同时配套金融租赁、跨境金融等综合金融服务，持续支持企业发展壮大。

“随着新能源市场快速发展，未来三年动力电池需求量将快速增长，特别感谢交行科技金融全方位支持，帮助我们在关键技术攻坚期和规模销售扩张期渡过难关。”国轩高科股份有限公司相关负责人说。

据了解，近年来，交行安徽省分行坚持把服务实体经济作为根本宗旨，聚焦全省先进光伏和新型储能等新兴产业布局，在资金、服务、产品等方面积极作为。分行紧扣全省产业布局，主动服务行业“龙头”，进阶辐射产业“链属”，近三年战略性新兴产业贷款年均增速超75%，为阳光电源、华晟新能源、国轩高科、捷泰新能源、晶澳、协鑫等光储龙头企业综合授信超百亿元；支持合肥、芜湖、滁州、阜阳、宿州、池州、宣城等地产业导入，投放光储特色产业园区贷款超30亿元。

交行安徽省分行相关负责人介绍，该行创新搭建“融资融智”服务模式，推动集团资源与地方政府机构、重点企业、社会资本全面对接，以更大视野、更高层级、更强团队，不断提升金融服务能级。依托集团全牌照经营，组合“股贷债租”等多元产品，满足企业发展中多样化金融需求。联动交银集团子公司在皖主动参与“基金丛林”建设，设立基金支数及规模位列同业第二，股权投资已覆盖光储全产业链，有效借力集团资源倾力支持安徽企业。

交行安徽省分行相关负责人介绍，下一步将紧紧围绕安徽“三地一区”战略定位和“七个强省”奋斗目标，做实做细“五篇大文章”，以更实举措赋能安徽先进光伏和新型储能产业发展，以更高质效助力安徽现代化产业体系建设。（胡雨松 苗子健）

(责编：董童、李源)

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