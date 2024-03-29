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布鲁可公布全新积木人发展战略

2024年03月29日14:30 | 来源：央广网
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原标题：布鲁可公布全新积木人发展战略

3月28日，以“聚世界知名IP 绘积木人蓝图”为主题的布鲁可合作伙伴大会在上海召开。会上，布鲁可创始人兼CEO朱伟松公布了布鲁可全新积木人战略，并揭晓了全新IP及产品。

记者从大会获悉，接下来布鲁可将进一步丰富其积木人的全球化IP合作矩阵，将与包括漫威无限宇宙、宝可梦、圣斗士星矢、假面骑士、初音未来、名侦探柯南、小黄人在内的多个全球知名IP展开合作。此前，布鲁可就曾与奥特曼、变形金刚、火影忍者、斗罗大陆等知名IP合作，均获得了良好的市场反馈。

除授权合作外，布鲁可也坚持打造优质原创IP。目前，其推出的《百变布鲁可》《布鲁可英雄无限》动画全网播放量超过131亿，英雄无限积木人更是一经推出就受到了众多用户追捧喜爱。此外，布鲁可也正积极布局海外市场。以变形金刚系列为例，其授权范围已覆盖全球多个国家。

据了解，作为中国积木原创品牌，布鲁可始终坚持创新，已累计研发申请专利500余个。2022年，布鲁可首创积木人体系，以原创的“骨肉皮”拼搭体系为核心，在还原IP形象的同时，兼具设计美感与性价比，满足无数玩家对于“好而不贵”的追求。未来，布鲁可将持续发挥原创设计、IP矩阵等优势，积极布局渠道，拓展品牌全球影响力，贯彻落实布鲁可全人群、全价位、全球化的多元布局战略。（记者郭振丹）

(责编：曹淼、李源)
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