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中国贸促会：第二届链博会将增设先进制造链展区

2024年03月29日14:40 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人杨帆在3月29日举行的例行新闻发布会上表示，第二届链博会将增设先进制造链展区，得到了相关部委的大力支持和中外企业的积极响应。

杨帆介绍，目前，第二届链博会的筹备工作正在有序开展，中外企业参展踊跃程度超过首届，已有近200家中外企业签约参展，其中外资企业占比超过20%。第二届链博会将努力做到“三个聚焦”：

一是聚集链博会“国际化、专业化、市场化、绿色化”的办展理念。中国贸促会将力争实现全球路演全覆盖，切实提升参展商和专业观众的国际化水平；就全球产业链供应链发展趋势和中外企业需求开展深入调研，从展示逻辑、展示方式、供采对接等各个方面提升专业化、市场化水平；继续贯彻绿色办展理念，努力实现绿色交通、绿色会务、绿色餐饮和绿色搭建，以实际行动落实“双碳”战略。

二是聚焦国家重大战略。中国贸促会将利用链博会平台，联手京津冀、长三角、粤港澳大湾区推动供应链上下游企业和中外企业交流合作，支持中西部地区企业参展观展，统筹推进高水平开放，取得中部崛起新成效。同时还将推动参展观展企业与国际组织、外国商协会合作共建“一带一路”，让链博会成为落实国家重大战略的重要载体。

三是聚焦新质生产力。第二届链博会将增设先进制造链展区，得到了相关部委的大力支持和中外企业的积极响应。中国贸促会正就此开展深入调研论证，围绕发展新质生产力摸清找准先进制造业的上下游企业，展示最新的科技创新成果，让展览不仅仅是展览，而是具象展示新质生产力的供应链生态，从而推动传统制造业企业的数字化、网络化、智能化改造，真正实现先进制造业企业的上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)
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