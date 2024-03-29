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1-2月电子信息制造业生产大幅增长 效益稳步提升

2024年03月29日15:01 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据工信部官网消息，1-2月，我国电子信息制造业生产大幅增长，出口持续改善，效益稳步提升，投资增速加快，区域营收分化明显。

数据显示，生产大幅增长。1-2月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增加值增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和7.1个百分点。1-2月，主要产品中，手机产量2.34亿台，同比增长26.4%，其中智能手机产量1.72亿台，同比增长31.3%；微型计算机设备产量4381万台，同比下降1.3%；集成电路产量704.2亿块，同比增长16.5%。

出口持续改善。1-2月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降4.8%，比同期工业低5.2个百分点，较2023年提高1.5个百分点。据海关统计，1-2月，我国出口笔记本电脑1908万台，同比增长7%；出口手机1.24亿台，同比增长12.8%；出口集成电路394亿个，同比增长6.3%。

效益稳步提升。1-2月，规模以上电子信息制造业实现营业收入2.14万亿元，同比增长8.2%；营业成本1.89万亿元，同比增长7.1%；实现利润总额418.1亿元，同比增长2.1倍，叠加同期低基数效应下实现倍增；营业收入利润率为2%。

投资增速加快。1-2月，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.8%，恢复两位数增长，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高2.9个和4.8百分点。

区域营收分化明显。1-2月，规模以上电子信息制造业东部地区实现营业收入14907亿元，同比增长13.7%；中部地区实现营业收入3497亿元，同比下降2.9%；西部地区实现营业收入2837亿元，同比下降2.7%；东北地区实现营业收入118.9亿元，同比增加4.6%。四个地区电子信息制造业营业收入占全国比重分别为69.8%、16.4%、13.3%和0.6%。

(责编：罗知之、吕骞)
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