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加强水资源节约集约利用 激发全社会节水内生动力

欧阳易佳
2024年03月29日14:57 | 来源：人民网
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水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源。

近日，《节约用水条例》（以下简称《条例》）正式公布，自今年5月1日起实施。《条例》是全面建设节水型社会、保障国家水安全、推进生态文明建设、推动高质量发展的客观要求。

业内人士表示，《条例》以农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损为重点，持续推动全社会各行各业节水。有助于强化水资源刚性约束，合理配置、统筹协调生活、生产和生态环境用水，精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，从取、供、用、排全过程、各环节加强水资源节约集约利用。

人多水少，水资源时空分布不均是我国的基本水情。解决水资源短缺问题，节水是根本出路。

中国水利学会正高级工程师李贵宝接受人民网采访时表示，《条例》紧紧抓住不同行业和产业取水用水排水过程中的主要问题和特点，全面、系统规范和促进节水活动，确立了节水管理的基本制度框架，进一步完善丰富了我国节水政策法规体系，对提升我国节水的治理能力、推动节水工作迈入法治化轨道具有重要而深远的意义。

司法部立法四局局长张要波表示，《条例》作为节水方面专门的行政法规，需要对节水工作进行全方位规范，着力构建科学合理、全面系统的节水制度体系，进一步夯实国家水安全的制度根基。

“《条例》特点突出、亮点纷呈。”李贵宝说，体现在针对不同行业和产业的节水，以及节水的用水管理、节水措施、保障监督和法律责任等多个层面。

记者梳理发现，《条例》适用范围广。既有农业农村，又有工业企业，还有城市建成区，以及公共机构等，包括了生产、生活和生态用水，涉及取水、供水、用水、排水，管网漏损、废水处理、污水，灌溉、水肥一体化，以及再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、矿坑（井）水、微咸水等非常规水。

“《条例》既管生产用水，又管生活和生态用水；既涵盖农业节水、工业节水，又涵盖城市节水；既加强用水管理，完善节水措施，又强化对节水的监督和保障；既强调节流，又注重开源，在节约常规水的同时促进非常规水的利用。”张要波说，“可以说，力求全面系统的思路得到了体现。”

《条例》提出，要建立政府主导、各方协同、市场调节、公众参与的节水机制。

对此，李贵宝认为，《条例》立足全方位提升用水效率，聚焦节水全链条治理，提升监管效能，围绕用水全过程管理，完善制度设计，有助于提升全民节水意识，实现水资源节约集约利用。

水利部政策法规司司长陈大勇表示，《条例》在发挥市场机制作用方面，作出了建立促进节水的水价体系，培育和规范水权市场，引导金融机构加大对节水项目的融资支持力度，鼓励发展社会化、专业化、规范化的节水服务产业等规定。

“从计划下达、用水计量、定额管理、器具使用、宣传教育等全过程用水管理机制，有利于控制用水总量、优化用水结构、提高用水效率，有利于在全社会厚植节水理念。”李贵宝说，“用水实行计量收费，对城镇居民生活用水、非居民用水、农业灌溉用水，以及再生水、海水淡化水等提出差别化水价收费机制政策。有利于发挥价格机制在水资源节约、用水需求调节方面的杠杆作用。”

截至目前，中国水权交易所累计成交11439单，交易水量43.07亿立方米。在金融支持方面，指导23个省份出台“节水贷”产品，贷款余额2172亿元。在节水服务方面，引导社会资本按照市场化原则依法参与节水项目建设和运营，推广合同节水管理，2019年以来项目累计签约86亿元。在计划用水方面，长江经济带、黄河流域、京津冀地区年用水量1万立方米以上的工业服务业单位实现计划用水管理全覆盖。

陈大勇表示，下一步，水利部将进一步强化政府和市场机制的协同发力，构建节水综合体系，完善支持节水产业发展政策，推动节水工作不断取得新成效。

(责编：王仁宏、吕骞)
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