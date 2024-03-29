人民网北京3月29日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，3月27日，在法国巴黎召开的联合国教科文组织执行局第219次会议上，我国推荐申报的吉林长白山、福建龙岩、江西武功山、湖北恩施大峡谷—腾龙洞、贵州兴义和甘肃临夏等6处地质公园正式获得联合国教科文组织世界地质公园称号。至此，我国世界地质公园数量增至47处，继续稳居世界首位。

据了解，世界地质公园与世界遗产、人与生物圈保护区并称联合国教科文组织的三大旗舰品牌。秉承“颂造化之神奇 谋区域之长兴”的发展理念，我国世界地质公园在保护具有国际价值的地质遗迹、利用区域内独特的自然遗迹和文化遗产、推动社会经济可持续发展等方面，积极探索出符合地方实情、展现地域特色的保护利用模式。世界地质公园与我国自然保护地发展理念高度吻合，成为我国生态文明建设的重要领域、绿水青山就是金山银山的生动实践。

据介绍，我国此次新增的6处世界地质公园价值独到、各具特色。

长白山世界地质公园位于吉林省东南部，面积2723.8平方公里，以巨型复式火山锥和熔岩台地等火山地貌、构造侵蚀地貌和流水地貌为主要特色，并呈现出世所罕见的山地垂直分布带谱，公园内野生动植物资源十分丰富。

龙岩世界地质公园位于福建省西部龙岩市境内，面积2175平方公里，以梅花山大型复式花岗岩体、冠豸山丹霞地貌、紫金山超大铜金矿、黄连盂石英砂岩地貌等地质遗迹为主要特色，兼有华南虎、南方红豆杉等珍稀生物资源及历史悠久的客家文化。

武功山世界地质公园位于江西省西部萍乡、宜春、吉安三市交界处，面积1470.8平方公里，公园以穹隆控制下的低纬度花岗岩高山草甸、花岗岩峰林、Z字形瀑布群、环状“温泉链”等地质地貌景观享誉中外。

恩施大峡谷—腾龙洞世界地质公园位于湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市、利川市境内，面积679.19平方公里，以腾龙洞洞穴系统、清江伏流、大峡谷石柱式峰林等为代表的典型地质遗迹，生动记录了自青藏高原隆升以来鄂西山地喀斯特地质地貌和水文地质多期次演化的完整序列，具有很高的科学价值。

兴义世界地质公园位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市，面积1456平方公里，以中三叠世拉丁期的“兴义动物群”、古海洋台地-盆地过渡的相变带、喀斯特锥状峰林、马岭河峡谷、三叠纪灰岩模式石林带等地质遗迹为主要特色，是我国锥型喀斯特发育最典型、连片分布最广、岩溶地貌类型最多的地区。

临夏世界地质公园位于甘肃省临夏州境内，面积2120平方千米，以白垩纪恐龙足印、晚新生代古动物群以及北方丹霞地貌和黄河三峡景观等地质遗迹和地貌景观为主要特色。

据介绍，此次会议审议通过的我国6处世界地质公园项目，由中国国家林业和草原局于2019-2022年度陆续推荐。会上，联合国教科文组织执行局还批准授予其他12处世界地质公园称号。至此，全球共有世界地质公园213处，分布在48个国家。同时，我国2处世界地质公园的扩园申请和6处世界地质公园再评估均顺利通过审查。

(责编：杨曦、吕骞)

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