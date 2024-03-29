人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行：截至2023年末人均持有银行卡6.93张

2024年03月29日15:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年支付业务统计数据显示，2023年，全国银行共办理非现金支付业务5425.89亿笔，金额5251.30万亿元，同比分别增长17.28%和9.27%。

银行卡总量小幅增长。截至2023年末，全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡90.20亿张，同比增长3.92%；信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。人均持有银行卡6.93张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。截至2023年末，ATM机具84.55万台，较上年末减少5.05万台，每万人拥有ATM机具5.99台，同比下降5.63%。

银行卡交易业务量有所增长。2023年，全国共发生银行卡交易5310.87亿笔，金额1085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23%。其中，存现业务48.78亿笔，金额36.76万亿元，同比分别增长7.49%和9.74%；取现业务62.68亿笔，同比下降3.69%，金额34.76万亿元，同比增长5.43%；转账业务2124.99亿笔，金额877.55万亿元，同比分别增长12.11%和7.63%；消费业务3074.41亿笔，金额136.00万亿元，同比分别增长22.32%和4.50%。银行卡卡均消费金额1.39万元；银行卡笔均消费金额为442.36元。

银行卡授信规模小幅增长。截至2023年末，银行卡授信总额为22.66万亿元，同比增长2.35%；银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，同比下降0.03%。银行卡卡均授信额度2.96万元，授信使用率为38.34%。信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.13%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
广东：加速打造生物制造、商业航空、低空经济等新增长引擎
　　人民网北京3月29日电 （记者申佳平）“没有‘夕阳’的产业，只有‘夕阳’的工厂。”在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，广东省工业和信息化厅厅长涂高坤介绍，近年来，广东制造业加速迈向全球价值链中高端，打造生物制造、商业航空、低空经济等新增长引擎。…
央行：截至2023年末人均持有银行卡6.93张
　　人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年支付业务统计数据显示，2023年，全国银行共办理非现金支付业务5425.89亿笔，金额5251.30万亿元，同比分别增长17.28%和9.27%。 银行卡总量小幅增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部