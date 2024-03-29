人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年支付业务统计数据显示，2023年，全国银行共办理非现金支付业务5425.89亿笔，金额5251.30万亿元，同比分别增长17.28%和9.27%。

银行卡总量小幅增长。截至2023年末，全国共开立银行卡97.87亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡90.20亿张，同比增长3.92%；信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%。人均持有银行卡6.93张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。截至2023年末，ATM机具84.55万台，较上年末减少5.05万台，每万人拥有ATM机具5.99台，同比下降5.63%。

银行卡交易业务量有所增长。2023年，全国共发生银行卡交易5310.87亿笔，金额1085.07万亿元，同比分别增长17.51%和7.23%。其中，存现业务48.78亿笔，金额36.76万亿元，同比分别增长7.49%和9.74%；取现业务62.68亿笔，同比下降3.69%，金额34.76万亿元，同比增长5.43%；转账业务2124.99亿笔，金额877.55万亿元，同比分别增长12.11%和7.63%；消费业务3074.41亿笔，金额136.00万亿元，同比分别增长22.32%和4.50%。银行卡卡均消费金额1.39万元；银行卡笔均消费金额为442.36元。

银行卡授信规模小幅增长。截至2023年末，银行卡授信总额为22.66万亿元，同比增长2.35%；银行卡应偿信贷余额为8.69万亿元，同比下降0.03%。银行卡卡均授信额度2.96万元，授信使用率为38.34%。信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.13%。

(责编：罗知之、吕骞)

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