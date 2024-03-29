人民网北京3月29日电 （记者申佳平）“没有‘夕阳’的产业，只有‘夕阳’的工厂。”在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，广东省工业和信息化厅厅长涂高坤介绍，近年来，广东制造业加速迈向全球价值链中高端，打造生物制造、商业航空、低空经济等新增长引擎。

涂高坤介绍，作为全球重要的制造业基地，广东2023年规模以上制造业企业营业收入达17万亿元，制造业增加值占GDP比重达到32.7%，加上与制造业密切相关的生产性服务业，比重超过6成。今年1-2月，广东规模以上制造业增加值同比增长10.8%，稳中向好态势明显。

他指出，广东是外资外贸大省，与全球市场、全球产业链供应链一直以来都是“你中有我、我中有你”，广东的货物进出口额中95%属于制造业产品；2023年制造业产品出口接近人民币5.4万亿元，其中装备制造业占三分之二；今年1-2月，制造业产品出口8780亿元，同比增长27.2%。广东制造业通过与众多国外合作伙伴协同共赢，为全球化发挥了积极作用。

涂高坤表示，近年来，广东制造业加速迈向全球价值链的中高端。广东坚持以科技创新推动产业创新，突破一批关键核心技术和产品，满足日益升级的国内外市场需求。广东拥有包括新型储能在内的5家国家级制造业创新中心，同时坚持以产业集群筑牢实体经济的根基，支持10个战略性支柱产业、10个战略性新兴产业和5大未来产业全面发展，打造生物制造、商业航空、低空经济等新增长引擎。广东坚持以数字化智能化赋能制造业，引导制造业数字化转型从“点”延伸成“链”、拓展到“面”，推动人工智能赋能新型工业化，加快生产方式绿色转型，形成绿色生产力。

此外，涂高坤指出，技术改造是企业发展的永恒主题，广东长期致力于推动企业开展技术改造和设备更新。

在政策方面，广东出台了“制造业高质量发展促进条例”、“制造业当家22条”、“技改十条”等法规政策，并通过“粤商通”平台向近700万家企业进行政策推送。在资源要素方面，引导金融资本投入，建立项目用地指标预支使用机制，开通节能审查“绿色通道”，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造、格力智能装备等一批重大技改项目加快建设。在示范引领方面，突出打造一批技改力度大、成效明显、行业带动性强的示范企业和项目，复制推广了一批典型案例。比如，佛山以家电为突破口，采取“链主企业出资+产业链企业配套”的模式，通过平台输出解决方案，带动产业链超过一百家的中小企业数字化转型。

涂高坤指出，广东将继续把技术改造作为保持制造业旺盛生命力的最关键密码，作为坚持“制造业当家”关键工程之一，坚持“小技改不停步”。广东将持续落实技改政策，全力推进大规模设备更新工作，开展广东技术改造和设备更新提质增效行动，实施技术改造赋能提升工程，确保政策“红利”充分惠及企业；持续开拓企业技改路径，实施产业集群数字化转型工程和工业领域碳达峰行动，推动产业链供应链改造提升，不断提升企业数字化、绿色化水平；续培育技改主体和创新载体，实施企业梯度培育计划，完善制造业协同创新体系，提升各级制造业创新中心、企业技术中心的质量和效益，为企业技术改造提供源源不断的技术支撑。

(责编：申佳平、吕骞)

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