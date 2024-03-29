人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，2023年支付业务统计数据显示，银行账户数量小幅增长。截至2023年末，全国共开立银行账户2144.65亿户，同比增长2.11%。

单位银行账户数量增长较快。截至2023年末，全国共开立单位银行账户1.02亿户，同比增长10.68%。其中，基本存款账户7195.23万户，一般存款账户2518.67万户，专用存款账户499.28万户，临时存款账户20.48万户，同比分别增长10.48%、12.51%、5.09%和3.64%，分别占单位银行账户总量的70.31%、24.61%、4.88%和0.20%。

个人银行账户数量小幅增长。截至2023年末，全国共开立个人银行账户143.63亿户，同比增长2.05%。

(责编：罗知之、吕骞)

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