黄盛

中国上市公司协会推荐语：

为更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请中上协常务理事单位——金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”）党委书记、董事、总经理尤明杨接受访谈。金开新能立足新能源开发和综合能源服务主业，持续完善可持续发展管理架构与体系，曾入选中上协《上市公司ESG优秀实践案例》《上市公司数字化转型典型案例》《上市公司董事会优秀实践案例》《上市公司董办优秀实践案例》。

党的二十大提出，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。金开新能构建以新能源、新技术、数字化为核心的“三条曲线”布局，不断提升清洁能源供应能力，推动技术成果转化，积极践行“双碳”目标。

2023年，国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆、949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%；2023年，我国电动汽车、锂电池和光伏电池的“新三样”出口首次突破万亿元大关，达到1.06万亿元……

实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，我国已构建完成碳达峰碳中和“1+N”政策体系，涉及经济社会发展的方方面面。在一系列数据背后，我国新能源产业链已经形成合力，从“中国制造”向“中国创造”的转型牵引作用愈发清晰。

在近日由中国上市公司协会、人民网共同推出的“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目中，金开新能党委书记、董事、总经理尤明杨表示，实现“双碳”目标过程中，能源转型很难一蹴而就，需要产业链进一步增加绿色附加值，把绿色电力转化成为绿色产品，推动经济绿色低碳升级。金开新能加大绿电与高载能、高附加值产业融合力度，通过“源荷联动、多能互补”等模式，积极探索绿色航油、绿色算力等领域的战略机遇，从单纯地生产绿电，逐步向提供“绿色能源、绿色产品、绿色解决方案”的绿色能源生态服务商发展。

金开新能党委书记、董事、总经理尤明杨（左一）做客“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目。 人民网记者 于凯摄

发展空间广阔

全球新能源行业仍在成长期

实现“双碳”目标，能源是主战场。尤明杨认为，非化石电力是主力军。在能源生产侧，将通过大力发展风、光、水、核等非化石电力，来替代煤、油、气的使用，实现源端减碳。在能源消费侧，主要通过提升电气化水平，实现电能对化石能源的替代，实现终端脱碳。

截至2023年底，我国风电、光伏装机分别达到4.1、5.6亿千瓦，连续多年居全球首位。尤明杨表示，得益于制造业属性，风光发电随规模增长成本快速下降，是效率最高、成本最低的绿色转型方式。2023年风光发电量占全社会用电量的比重达到15.3%，预计到2030年和2060年，该比例还将大幅提升到30%、70%，发展空间依然巨大。

尤明杨接受“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目访谈。 人民网记者 于凯摄

坚持守正创新

推动产业链供应链低碳发展

2023年中央经济工作会议指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。尤明杨表示，在光伏组件生产领域，金开能源倡导电池片、边框和玻璃等上下游供应商，针对性采取措施实现绿色采购、绿色生产，携手做好碳溯源。此外，金开新能联合中诚信集团、三峡集团共同设立中碳科技，专门研究与国际接轨的全生命周期碳足迹统计、监测和计算体系。

科技创新是实现“双碳”目标的重要引擎。尤明杨表示，要坚持守正创新，通过开展先进设备集成、先进工程技术应用，实现专业能力上的“人无我有，人有我优”，保障电站投资收益达到行业先进水平。同时，要基于长期的数据积累，构建AI模型，支持投资决策、功率预测和电力交易工作。

“还需要通过更多技术创新，来支撑碳中和目标的实现。”尤明杨介绍说，金开新能联合重质油国家重点实验室成立能源互联网研究中心，在关键材料、再电气化技术等方面，加大原始创新力度。如联合中国科学院徐春明院士团队研发的高端碳材料针状焦制备技术取得关键突破，正在高效电池、绿色钢铁、核能装备和碳纤维领域推动产业化应用。

增进民生福祉

探索能源转型共赢新模式

“由于新能源技术的快速进步，能源供应已经逐步从资源问题转化为技术问题，这将在一定程度上消除不同地区、不同发展阶段的国家间发展不平等问题，有助于建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。”尤明杨介绍说，我国具备全球最完整、最先进的新能源发电、特高压和化工装备制造产业链，有望形成一系列可复制的绿电、绿色产品解决方案，来赋能全球能源和经济发展。

尤明杨表示，金开新能围绕零碳工业园区、边远地区供电保障等典型场景，形成了一套绿色电力区域级供能方案，目前正联合上下游企业开展落地。完成首台套建设运营后，将有能力以成套方案形式大规模、成批次输出，为增进全球各国民生福祉作出贡献。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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