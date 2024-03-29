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新能源汽车动力电池梯次利用认证制度落地

2024年03月29日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（以下简称中消会）获悉，在市场监管总局、工信部和中消会指导下，26日，国内首张新能源汽车动力电池梯次利用产品认证证书颁发。

据介绍，新能源汽车动力电池梯次利用产品认证是由国家统一推行的自愿性产品认证制度。2023年3月，市场监管总局、工信部联合印发《关于开展新能源汽车动力电池梯次利用产品认证工作的公告》，9月，市场监管总局、工信部联合发布《新能源汽车动力电池梯次利用产品认证目录（第一批）和组建新能源汽车动力电池梯次利用产品认证技术委员会的公告》，10月，国家认监委发布《新能源汽车动力电池梯次利用产品认证实施规则 固定式梯次利用电池（CNCA：EBEU-01：2023）》（以下简称《实施规则》）的公告。至2023年底，基本完成动力电池梯次利用认证制度第一阶段的建设。

据中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟统计，2023年，我国共产生退役动力电池16.8万吨，同比增长78.3%。截至2023年底，全国累计产生退役动力电池44.9万吨，其中近60%产生于近两年。预计到2030年，我国每年将产生超过100万吨的退役动力电池。及时构建可持续的资源循环体系，关系新能源汽车市场的未来健康发展。

新能源汽车动力电池梯次利用产品认证技术委员会秘书长张晓龙表示，认证方将继续在监管部门的指导下，联合行业机构、企业，有序推进第二批梯次利用产品认证目录研究，不断丰富和完善相关认证制度，促进我国新能源汽车产业高质量发展，助力构建循环经济体系，服务新质生产力发展和“双碳”目标实现。

(责编：王仁宏、吕骞)
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