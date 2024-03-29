王绍绍

以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题的博鳌亚洲论坛2024年会，近日聚焦全球与亚洲地区共同面临的挑战和肩负的责任。3月28日，在融合与创新的数字经济分论坛上，与会嘉宾表示，推动数字经济与实体经济融合发展，通信技术、人工智能技术和数据要素是加速推进产业数字化进程的关键。

“数字经济最主要的部分是产业数字化，占比在80%以上。过去十几年来，中国移动支付、电子商务等服务业数字化，为消费型互联网发展带来巨大机遇。”中国信息通信研究院院长余晓晖在论坛上表示，近年来，工业数字化增长速度迅速，与前者共同构成中国数字化发展的主要力量。

余晓晖认为，我国数字化创新具备场景优势和体系优势，庞大的中国经济体系为数字经济创新提供了全球最丰富、最广阔的实验场，未来应把握住数字基础设施建设机遇，推动包括基础科研、基础工业材料、工艺器件在内的前沿技术发展，重点推进中小企业的数字化进程，赶上数字经济高质量发展的列车。

“新技术的不断涌现为实体经济带来更多机会，例如生成式人工智能技术可以辅助医药研发和药物筛选，提高药物研发的效率和成功率，也可以为临床诊断和治疗提供支持和帮助，从而提高医疗效果。” 中国医院协会临床新技术应用专委会秘书长、慈铭体检集团党委书记胡波介绍说。

数字基础设施是数字经济时代新质生产力的有力保障。国家数据局发布数据显示，截至2023年底，中国累计建成5G基站337.7万个，同比增长46.1%，产业数字化转型持续深入，5G、千兆光纤网应用案例已经超过了9.4万个，建设5G工厂300家。算力基础设施综合水平稳居全球第二，算力总规模超过230EFLOPS。中国10亿参数规模以上的大模型数量已经超过100个，数字技术正在赋能千行百业。

以大健康产业为例，胡波说，新质生产力可以促进技术、货物、资金和服务等多种要素的有序流动。通过国际化发展，可以将中国的大健康产业与国际领先的产业联系起来，提高竞争力和影响力。

同时，新材料、生物制药、量子信息等新兴产业和未来产业，对算力基础设施提出新的需求。

据了解，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和国内生产总值（GDP）将分别增长3.3‰和1.8‰。对此，余晓晖认为，算力和数据作为未来发展的关键战略性资源，应持续构建全国一体化算力网，整合和优化全国范围内的算力资源。

数字经济与实体经济的融合是现代经济发展的重要趋势，在数字经济时代，数字技术已成为企业发展的关键驱动力。

“企业数字化转型从早期的降低成本、提高效率，到现在的场景创新，关键是企业内部的管理和组织结构将如何应对人工智能和数字经济的发展。”业内专家在讨论中表示，目前大多数企业正日益加强对数字化要素的利用，将数字技术融入日常的运营和管理之中。

此外，面对大模型技术应用的兴起，与会嘉宾建议，企业应从实际应用需求出发，在研究、生产、供应、销售和服务等环节中积极寻找适合应用大模型的场景。同时，不盲目追求规模化，应考虑到在特定场景下，小模型在成本和效果上有着更优化的表现。

关于数字经济未来发展的变革性机遇，与会嘉宾认为，5G/6G等通信技术和人工智能技术将成为未来五到十年的关键技术，这些技术准确捕捉了数字化时代的两大核心属性，即数字化驱动力与广泛连接。随着这些技术的不断进步，预计将推动未来社会在创新和变革方面迈出更大步伐。（刘雨青、王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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