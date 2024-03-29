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博鳌侧记：共担责任 方能化挑战为机遇

王曹群
2024年03月29日15:53 | 来源：人民网
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从世界经济增速表现疲软，到国际形势变乱交织，再到自然灾害和极端天气频发……在博鳌亚洲论坛2024年年会现场，与会嘉宾发言中透露出当前全球治理面临的不小压力。

但同时，记者也聆听到来自各方的建议、信心和办法。而这其中，共担责任成为了本届论坛的重要共识。

挑战是机遇的催化剂，只有担负起责任并积极应对挑战，才能够将其转化为推动发展的动力。在这份责任担当之中，“共同”是最为关键的前提。

正如博鳌亚洲论坛秘书长李保东所强调的，挑战和压力并非无法化解，只有国际社会共同担负起责任，加强合作，才能够转化挑战为机遇，推动世界持续走向和平与繁荣。

论坛理事长、联合国第八任秘书长潘基文也表示，我们面临共同的挑战，也应当共同承担责任。希望亚洲及全球的领导者挺身而出、言所当言、断而敢行，以言行创未来、不负民众厚望。

那么，在合作中遇到分歧怎么办？中国国家外汇管理局副局长徐志斌给出了自己思考:“要以一种解决问题、做成事情、共同把蛋糕做大的角度去管控我们的分歧，并且拿出我们的资源，拿出我们的精力。”

实际上，如何应对全球治理带来的全新挑战？这个热点议题也在参与论坛报道的1100多名新闻媒体工作者中引起了广泛讨论。

论坛期间，记者多次与境内外媒体同行进行了深入交流，大家一致认为，我们生活在一个紧密相连的世界中，各国之间的利益和命运紧密相连。没有哪个国家可以独善其身，也没有哪个国家可以在国际事务中置身事外。

共同担负起责任、加强合作，是亚洲应对全球性挑战的底气，也是将挑战转化为机遇的原动力，有了这份底气和动力定能为亚洲、为全球共同创造一个更加繁荣、稳定和可持续发展的世界，共同开创美好的未来。

博鳌亚洲论坛2024年年会举办期间，记者在现场看到，与会的各国嘉宾在经过深入交流和广泛探讨后，收获满满。可以看出，本届论坛的成功举办，为亚洲与世界各国搭建了一个合作共赢的平台。

就像中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求所说：“博鳌亚洲论坛的使命也是在面对挑战的同时找到未来的发展之路，博鳌亚洲论坛虽然在中国举办，但它是亚洲的平台，是世界的平台。”

(责编：王仁宏、吕骞)
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