人民网记者 许维娜

最新发布的博鳌旗舰报告——《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》指出，2024年，中国经济增长仍能保持较高水平，足以对东亚乃至亚洲经济增长形成显著支撑效应。

中国经济持续发展的潜力何在？中国发展新机遇将如何增益亚洲？在博鳌亚洲论坛2024年年会期间，中国作为亚洲主要投资引擎，经济增长前景与转型升级路径备受期待。围绕这一主题，记者专访了报告写作成员、对外经济贸易大学格鲁吉亚研究中心主任王春蕊。

“中国近5年对外直接投资对亚洲市场持续保持着超过70%的高依赖度。”王春蕊认为，这种稳定的投资往来将进一步密切亚洲区域内的经济联系，增强亚洲区域价值链的韧性，提升亚洲直接投资一体化程度。

中国经济为何能保持吸引力？经济韧性被认为是重要原因之一。

在探讨中国如何运用其在亚洲的投资引擎地位以促进区域经济一体化时，王春蕊认为主要可以概括为三个方面：首先是通过各种合作机制，进一步推动亚洲各经济体投资自由化、便利化的发展；同时，中国也在现有的贸易协定网络中积极商签有关投资保护和开放的附属协定，或升级现有协定的安排；此外，中国还进一步铺设境外经济合作园区的网络，通过共享中国的改革和开放经验，推动亚洲各经济体的共同发展。

她还提到，中国的投资引擎角色也有助于缓解全球供应链分化的影响。“中国国内的产业升级以及在全球特别是亚洲的产业布局，将提高亚洲区域供应链的韧性，抵御逆全球化的思潮，缓解部分国家供应链分化和‘脱钩’的影响。”

我国在推动亚洲直接投资一体化过程中，机遇与挑战并存。

王春蕊表示，面临的主要挑战是各国的投资壁垒、投资政策的不确定性，以及各种政治经济因素引起的投资风险。然而，亚洲经济体总体的经济活力较强，投资机会很多，包括区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在内的机制化投资合作，为中国提供了巨大的机遇。

此外，中国在推动区域经济一体化的过程中，也十分注重可持续发展。在王春蕊看来，中国的对外投资顺应全球绿色、低碳、可持续发展的总体趋势，彰显了可持续发展的理念。中国强调对基础设施项目的共建共享共用和可持续建设运行，与亚洲各国共同应对气候、生态、公共卫生等方面的挑战。

(责编：王仁宏、吕骞)

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