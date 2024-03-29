人民网记者 许维娜

商务部日前发布的最新数据显示，今年1-2月，我国新设外资企业数达7160家，同比增长34.9%，也是近5年来最高水平。

今年，中国经济走势如何，将为全球经济带来哪些机遇？博鳌亚洲论坛2024年年会期间，与会嘉宾对中国经济的强韧性和未来发展前景给予了高度关注与积极评价，纷纷表示看好中国市场发展机遇，将持续加码“投资中国”。

在26日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》预测，2024年，中国经济增长仍保持较高水平，将对东亚乃至亚洲经济增长形成显著支撑效应，并继续成为全球经济增长的主要贡献者，中国超大规模市场将给世界其他国家带来巨大红利。

作为亚洲最大的经济体，中国不断以自身新发展为世界提供新机遇。“中国不仅是亚洲的动力，更是世界的动力。”博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔表示，各国如果想从中国的经济发展和增长中受益，都必须继续与中国更紧密地融合，而绝非“脱钩”。

中国侨商联合会常务副会长、完美公司董事长古润金表示，华商不仅是中国对外开放发展的“桥梁”和“纽带”，更是促进国家高质量发展的一股强大力量。他对中国高质量发展的机遇和前景充满信心，表示坚持在中国长远投资发展，将投资的步伐迈得更大，并始终坚持以科技创新为核心，加快形成新质生产力，积极将更多科技成果转化为安全、高效、优质的产品，送进千家万户。

近年来，我国坚定不移地推进并进一步扩大科技领域的对外开放，开展互利共赢的科技合作，更好地融入全球创新网络。不少嘉宾表示，中国加快发展新质生产力，具有广阔发展前景。

澳大利亚资本投资有限公司董事总经理何逸舟表示，中国式现代化的发展进程对于亚太地区产业链和供应链的重构产生了巨大的影响，尤其是在一些新兴技术领域，像清洁能源和数字经济等，以及在一些未来产业当中，像智能网联新能源汽车、生物制造等，中国企业已经在全球起到了很好的牵头和带动作用。

何逸舟说，中国大力发展新质生产力，必然加快生产要素在全球范围内进行更高效的配置，推动国际合作拓展深化。在此机遇下，中国企业可选择有利的方式进入国际市场，包括与跨国公司开展合作等，以此加快推动实施海外本地化运营。同时，国际人才的联合培养、前沿技术的创新突破，以及新兴领域的各类国际标准的制定，也需要并且欢迎中国企业做出更多的贡献。

“中国加快发展新质生产力令人关注。”德国汽车供应商代表弗兰齐斯卡·普茨表示，在过去数年里，他们已经明显感受到了中国这一发展趋势，未来这一趋势还将加快发展，他们也会从中国式现代化中受益。

从“头回客”变“回头客”，再变“常驻客”，其背后的强大驱动力源于中国不断扩大高水平对外开放所塑造的优质投资环境。

阿斯利康全球首席执行官苏博科表示，我们正处在“亚洲时代”，而中国将成为当之无愧的主要贡献者，中国贡献了全球经济增长的约30%。中国将在引入新技术、新创新方面带来巨大影响，不仅在中国本土，也将辐射到全球。从国家和经济体的角度来看，中国的开放将推动这些技术走向世界，驱动全球的增长。

“当前，全球商贸及金融合作进入深水区，中国经济稳步复苏，中国企业持续拓展海外业务，我们也持续看好在中国区业务的发展，”高博金律师事务所亚太区域董事总经理吴坚介绍，在过去一段时间中加快了中国区的员工招募工作，增长率达到30%，以此更好地服务于新的经济增长点。

从高质量共建“一带一路”，到全面深入参与世贸组织改革，我国推动建设开放型世界经济蹄疾步稳。通过博鳌亚洲论坛这一当今世界合作与交流的重要平台，中国市场巨大的发展潜力和广阔的合作前景将吸引更多外资企业来华发展。（实习生张艺对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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