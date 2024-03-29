人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）近日，中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。武田制药全球总裁兼首席执行官卫博科（Christophe Weber）出席会议，并分享其对于如何建设更有韧性的医疗健康行业的洞察。

卫博科提出了以数字化变革引领、通过创新和协作打造价值为基础的医疗健康体系的倡议，并表达了对中国市场发展的坚定信心以及持续深耕中国、加码中国市场投资的长期承诺。

图为武田制药全球总裁卫博科。受访者供图

将持续加码在华投资

近年来，我国政府出台相关政策，增强外资企业支持力度和发展信心，鼓励外资企业扩大在华投资。《2024政府工作报告》提出，加大吸引外资力度。扩大鼓励外商投资产业目录，鼓励外资企业境内再投资。加强外商投资服务保障，打造“投资中国”品牌。

作为一家全球生物制药公司，武田制药于今年迎来在华发展30周年。卫博科表示：“武田始终将中国作为全球重要的战略市场之一。深耕中国30年来，我们感受到中国营商环境的变化，中国政府积极为外资企业创造更加开放、公平的营商环境，尤其是近期出台了一系列进一步扩大开放的举措，让我印象非常深刻。中国是武田全球增速是最快的市场，我们对中国市场充满信心，未来将继续加大在中国市场的布局和投资。”

中国是全球第二大医药市场。武田全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪认为，多年来，中国政府持续发展医疗健康产业、鼓励创新研发等政策，全面激发了中国医疗市场的发展潜力和活力，也为跨国医药企业在华发展提供了巨大机遇。

“过去五年，武田在中国获批新产品的数量超过了此前在华25年所有上市新药的总和，这得益于中国医疗改革不断深化，新药审评审批速度、医保谈判的频率越来越快。”卫博科说，未来，一方面，武田希望加速将全球的创新成果引入中国；另一方面，武田也关注到了近年来中国本土创新所取得的巨大进步，尤其是中国提出要加快发展“新质生产力”，其中特别强调的创新元素，与武田以研发、创新为驱动的全球生物医药企业定位不谋而合。未来，武田希望能够携手更多的中国合作伙伴，将中国医药创新的成果带到全球。

在分享中，卫博科表示，对于医药行业来说，一个有韧性的医疗卫生体系对于企业发展来讲非常重要，这需要首先建立一个全方位的医疗保障网络。其次，随着人口老龄化、人均寿命延长等社会因素，各个国家和地区的医疗卫生支出的增幅往往会超过GDP的增幅，政府必须做好准备来应对医疗资金的问题，因为资金的短缺，将造成很多连锁负面反应，最后也会直接影响到药物的研发和创新。

以数字化变革引领医疗产业发展

当前，数据和数字技术正在成为推动全球医疗健康产业变革发展的关键动力。《2024政府工作报告》提出，深入推进数字经济创新发展。

卫博科认为，数据、数字技术和人工智能开创了全球医疗健康发展的新时代。这些新的技术、新的数据正极大地改变整个医疗行业。当前，中国的数字化转型已经走在了世界的最前沿，在数字化方面有自己独特的优势，首先是因为中国人口基数庞大，积累了很多医疗健康的大数据。此外，中国数字化领域的技术和基础设施也比较完善，不仅仅是硬件，也包括软件。在中国诞生出来的一些机器学习和AI技术，不仅正造福中国，还将推动全球医疗行业的高质量发展。

“武田也非常注重类似AI、大数据和新技术的发展潜力与应用。在研发方面，我们的一些质量控制领域已经开始非常大量的使用数字化技术。以分子筛选的过程为例，我们会运用AI技术来帮助我们预测分子的毒性。与此同时，在商业化领域，我们也使用这些数字化的技术帮助我们更好的从医生端及时收集对于我们药品需求的反馈。未来，武田将持续运用数据和数字技术的力量，为全球患者带来更高效的医疗服务，提升医疗健康服务可及性，创造更具价值、更有韧性、可持续的医疗健康体系。”卫博科介绍说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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