人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

博鳌“好声音”

刘俏：中国保持可持续增长的关键在于培育新质生产力

许维娜
2024年03月29日15:28 | 来源：人民网
小字号

人民网博鳌3月29日电 （记者许维娜）在3月28日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会上，“中国经济展望”分论坛成为各方关注焦点。北京大学光华管理学院院长、金融学系教授刘俏表示，中国经济5%左右的增长预期目标是可以实现的，“今年1-2月份的主要经济数据表现好于去年同期，这已经预示着一个好开端。”

“当前需要关注消费、进出口和投资等潜在风险点，并采取相应的政策措施。”刘俏认为，若能有效关注并应对消费和投资方面的风险点，采取相应政策措施对冲不利影响，2024年会是一个不错的年份。

在他看来，如何让消费者本身有消费意愿，在可支配收入方面有一些表现，还需要形成一定的通胀预期。从这个角度看，宏观政策，特别是财政政策支持消费的力度可以再大一点。

在今年《政府工作报告》列出的十项重点工作任务中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列首位。

刘俏认为，未来中国保持可持续增长的关键在于提升生产力，即依靠技术革新、优化生产要素配置及深化产业变革来培养新质生产力，这同样是中国中长期发展的潜在机遇。

“从这个角度来看，未来有两个值得关注的潜在领域：一个是通过创新实现革命性的变革，催生新的产业；二是针对本身生产力较低的传统行业，通过技术变革、深化改革以及高水平的开放，使传统行业变成新质生产力建设的重要组成部分。”刘俏表示。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
1-2月电子信息制造业生产大幅增长 效益稳步提升
　　人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据工信部官网消息，1-2月，我国电子信息制造业生产大幅增长，出口持续改善，效益稳步提升，投资增速加快，区域营收分化明显。 数据显示，生产大幅增长。…
因地制宜、开拓创新 新质生产力激发高质量发展新动能
　　【观点摘要】 ·新质生产力是由科技进步和产业革新驱动的新型生产力。这种生产力的升级对于经济的高质量发展至关重要，它通过科技创新和产业升级推动经济结构向更高效、更智能化转型。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部