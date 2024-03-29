许维娜

人民网博鳌3月29日电 （记者许维娜）在3月28日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会上，“中国经济展望”分论坛成为各方关注焦点。北京大学光华管理学院院长、金融学系教授刘俏表示，中国经济5%左右的增长预期目标是可以实现的，“今年1-2月份的主要经济数据表现好于去年同期，这已经预示着一个好开端。”

“当前需要关注消费、进出口和投资等潜在风险点，并采取相应的政策措施。”刘俏认为，若能有效关注并应对消费和投资方面的风险点，采取相应政策措施对冲不利影响，2024年会是一个不错的年份。

在他看来，如何让消费者本身有消费意愿，在可支配收入方面有一些表现，还需要形成一定的通胀预期。从这个角度看，宏观政策，特别是财政政策支持消费的力度可以再大一点。

在今年《政府工作报告》列出的十项重点工作任务中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”位列首位。

刘俏认为，未来中国保持可持续增长的关键在于提升生产力，即依靠技术革新、优化生产要素配置及深化产业变革来培养新质生产力，这同样是中国中长期发展的潜在机遇。

“从这个角度来看，未来有两个值得关注的潜在领域：一个是通过创新实现革命性的变革，催生新的产业；二是针对本身生产力较低的传统行业，通过技术变革、深化改革以及高水平的开放，使传统行业变成新质生产力建设的重要组成部分。”刘俏表示。

(责编：王仁宏、吕骞)

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