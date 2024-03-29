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业界：以慈善拍卖为机 打造国际文化艺术交流平台

黄盛
2024年03月29日16:14 | 来源：人民网
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在交流互鉴中讲好中国故事、传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国文化，已经成为文化艺术行业企业进行多维度、多渠道和多形态发展的重要目标。

对此，保利集团党委常委、副总经理刘军才在日前由保利文化与美高梅共同主办的“瑰宝传承：保利文化美高梅 谱写华章慈善拍卖之夜”活动上表示，保利文化与美高梅中国控股有限公司（以下简称“美高梅”）达成全面文化艺术合作协定，一同推动澳门与内地的文化交流。双方以慈善拍卖为契机，致力打造国际文化艺术交流平台，向海外展现中国艺术品和优秀艺术家的独特魅力，让更多人可以超越时空、跨越国界，更加了解和珍视中国文化瑰宝，在守正创新中让中华文明传播得更广、更远、更响亮。

美高梅董事长及执行董事何超琼表示，慈善拍卖活动体现了美高梅和保利文化的合作承诺，双方以澳门为基点，结合美高梅的旅游休闲资源，凝聚保利的文化艺术优势，带来高质量的文化艺术项目和体验，共同为推动文化传承注入新的活力；希望透过此次拍卖活动，进一步促进文化互融互鉴，将中国辉煌的历史和丰富多彩的传统文化弘扬海外。

另据介绍，“瑰宝传承：保利文化美高梅 谱写华章慈善拍卖之夜”活动拍卖所筹近1200万港币善款将用以支持中法文化旅游年之中华文化及艺术推广活动。

也有业内人士认为，文化产业企业通过文化慈善拍卖等多种形式，在深化交流互鉴中推动中华文化更好走向世界，为人类社会发展进步提供精神指引和强大精神动力。

(责编：王仁宏、吕骞)
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