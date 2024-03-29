人民网北京3月29日电 （记者栗翘楚）近年来，全球越野车产业快速发展，各大主机厂纷纷布局越野车市场，给越野车市场注入了更多的活力和动能。

“十四五”规划明确，要“加快汽车等消费品由购买管理向使用管理”。汽车的使用管理本质上对汽车应用场景的拓展和优化，越野是汽车使用的典型场景之一，汽车用户越野场景呈现多样性，随着汽车产品的不断提升，用户诉求也更加多元。

近日，在“汽车科技大讲堂——硬派越野课堂”上，北京理工大学机械与车辆学院副院长王伟达表示，纵观全球硬派越野关键性技术，以非承载式车身和全时四驱系统为主要代表，并在各个国家的硬派越野车系发展史上都发挥着异曲同工的促进作用，硬派越野车型高于寻常SUV通过性和越野能力的核心技术，在百余年发展中也在不断进化。中国硬派越野在多项关键性技术的持续提升，已然具备在国际市场上抗衡的实力与潜力。

随着越野行业呈现良好发展势头，其呈现出多样性、社交性和探索性等发展特点。

安永（中国）企业咨询有限公司资深顾问考燕明表示，文化与核心技术演变互为表里，全球代表性硬派越野车系在其主要市场的文化发展历程都形成了独特的风格，但越野车代表的粗犷、强悍、不屈、挑战的气质却始终未变。

“从很早开始，我就觉得真正的中国越野车应该是个‘六边形方盒子’，拥有强大通过能力的同时，还能够在复杂路面情况、险远越野的环境里保持美感，保持优雅，我觉得这应该是中国越野车给到受众的第一印象。”212越野车总经理陆云然表示，汽车消费是非常重要的消费板块，近年来越野车市场呈增长趋势，而且该市场仍将迅速扩张，车企也将迎来更多发展机会。

在乘用车激烈的市场竞争中，车企必然会关注并布局更多细分市场。业内人士表示，随着自主品牌技术能力和综合竞争力的提升，车企必然会挑战代表更高技术水平的越野车领域。同时，自主品牌造车能力的提升，也让消费者相信它们能造出更好的产品。

本次“汽车科技大讲堂——硬派越野课堂”由汽车工程学会与212越野车联合举办，并首次公布了212越野车全新车型的设计手稿。

(责编：王仁宏、吕骞)

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