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“投资中国”首场标志性活动在京举行 外企：看好中国市场前景

2024年03月29日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者栗翘楚）3月26日，由商务部、北京市政府共同主办的“投资中国”首场标志性活动及配套北京专场活动在国家会议中心举办，来自17个国家和地区的140余名跨国公司高管、在华外国商协会代表参加活动。

跨国公司高管、外国商协会代表纷纷表示，看好中国市场前景，将持续投资中国。作为全球第二大经济体，中国经济长期向好的基本面保持稳固，市场机遇不断扩大，市场吸引力持续增强。

“总的来看，跨国公司对‘投资中国’依然信心十足，今年1-2月，我国新设外商投资企业数增长34.9%，也印证了这一点。”日前，商务部新闻发言人何亚东在例行发布会上表示，中国不断以更高水平的开放链接世界。选择中国，就是选择机遇；投资中国，就是投资未来。商务部也将一如既往地欢迎各国企业来华投资兴业，共享中国高质量发展的红利。

如新集团执行副总裁兼法律总顾问柯拉克表示，“参加此次活动，我们希望向更多政府领导、合作伙伴和消费者传递坚定不移投资中国，为中国发展贡献力量的决心与信念，期望未来搭乘中国发展的列车，分享中国市场红利，实现互利共赢。”

柯拉克表示，在深耕中国20多年里，如新见证了中国营商环境持续优化，中国投资大门不断打开。近年来，中国政府出台了一系列政策措施，为外资企业提供更加公平、透明、便利的投资环境。今年的政府工作报告也再次释放出中国将持续扩大高水平对外开放、促进互利共赢的积极信号，为外企继续深化在华发展注入了信心和动力。

随着人民生活水平的提高，越来越多的消费者将目光投向健康生活，美丽健康行业正迎来巨大发展机遇。

“特别是‘十四五’规划和‘大健康战略’为我们指明了发展方向，提供了广阔的发展舞台和前景，‘一带一路’倡议、进博会等重要经贸平台，更为我们继续投资中国注入强大动力。”柯拉克表示，从消费水平来看，中国消费者购买力不断增强，对高品质、高附加值的美丽与健康类消费品需求日益旺盛；同时，中国经济持续增长，为美丽与健康类消费品市场提供广阔发展空间，在日益激烈的行业竞争中，创新和进步活力也在不断释放。

在今年政府工作报告中，新质生产力成为各行各业关注的热点，也带来了新的投资机遇。

“进入中国市场以来，我们一直积极响应政府号召，不断推动企业创新升级，紧跟时代步伐，不断适应市场变化，实现可持续发展。”柯拉克表示，在业态模式创新方面会将物联技术整合为共融数字化生态系统，实现对顾客、分享者和经营者的高效链接，同时在产品方面不断推陈出新，满足消费者多元化需求。

(责编：王仁宏、吕骞)
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