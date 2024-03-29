人民网北京3月29日电 （记者赵竹青）记者近日从中国科学院苏州生物医学工程技术研究所获悉，该研究所医药酶工程研究中心马富强研究员创新团队在荧光激活微液滴分选（FADS）技术方面取得突破，为新酶资源的挖掘与研发提供了强有力的工具。

酶，作为高效、高选择性、绿色环保的生物催化剂，在化工、诊断、医药、环保等众多领域发挥着举足轻重的作用。然而，传统的酶筛选方法效率低下，难以满足日益增长的应用需求。在此背景下，荧光激活微液滴分选（FADS）技术的出现，犹如一场及时雨，为酶工程领域带来了新的希望。

马富强介绍，FADS技术的核心在于利用微流控技术，将酶筛选体系从宏观尺度缩小到单细胞尺度，再通过快速检测及分选功能，实现超高通量的筛选。这一技术的筛选通量高达每天1000万个突变体，相比传统方法提升了1万倍以上，同时试剂消耗降低了100万倍以上。

该创新团队历经十余年的持续努力和创新，成功攻克了微流控芯片制备、微液滴生成、单细胞微反应器构建等多个技术难题，最终打造出液滴微流控超高通量筛选技术高地，并研制成功液滴微流控单细胞分选仪，为更多科研人员提供了便捷、高效的筛选工具。

马富强表示，FADS技术还有望在医药、环保、能源等多个领域发挥重要作用。例如，在医药领域，利用FADS技术可以快速筛选出具有特定药效的酶分子，为新药研发提供有力支持；在环保领域，该技术可用于开发高效降解污染物的酶制剂，助力环境保护事业；在能源领域，FADS技术则有望助力开发高效、环保的生物能源转化技术。

(责编：赵竹青、吕骞)

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