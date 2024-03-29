人民网北京3月29日电 （记者申佳平）3月29日，青海绿色算力产业发展推介会在京举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏在大会致辞中介绍，国家数据局将从五个方面推进全国一体化算力网建设。

近年来，我国算力基础设施建设取得显著成效。截至2023年底，全国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达到230EFLOPS。

刘烈宏表示，随着生成式人工智能的快速发展，数据中心规模不断壮大，推进数据中心绿色化转型升级势在必行。2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发的《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，在产业生态、算力供给、网络传输、业务调度、系统运营、技术创新等方面进行了部署，目标是建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。

刘烈宏介绍，下一步，国家数据局将加快推动数据要素市场化配置改革，助力数据“供得出”“流得动”“用得好”“保安全”，以算力高质量发展支撑数字经济高质量发展，不断壮大发展新质生产力的新动能，推进全国一体化算力网建设。具体将从以下五方面推进工作。

一是构建高质量的算力供给体系。根据国家战略和经济发展需要，统筹全国一体化算力网建设布局，在“东数西算”与城市算力中心协同推进的过程中，需要进一步明确国家枢纽节点的算力“蓄水池”定位，面向风光水电等清洁能源丰富、区位优势突出、产业基础较好的非国家枢纽节点地区，有序推进建设本区域高效低碳、集约循环的绿色数据中心。同时，还将进一步推动建立八大枢纽节点和十大数据中心集群算力发展情况“一本账”，摸清底数、加强监管、促进发展。不支持不符合条件的地方和企业建设布局算力资源。

二是建立健全跨区域协同联动机制。东部地区创新能力强、数字经济发展迅速、产业发展相对完善，对算力的需求量大，算力基础设施建设相对密集，西部地区数字产业欠发达，人才、资金投入存在短缺现象。构建全国一体化算力网，将推动数据、算力、算法相关产业从东部向西部流动。

三是提升“东数西算”网络传输效能。国家数据局将会同相关部门，探索建立算力服务计费新模式，进一步提高企业网络传输性价比，创新国家枢纽节点专项网络传输计费机制，引导三大电信运营商等企业面向部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，不断降低用户网络使用费用，提升算力服务普惠易用水平，为科研机构、企业，特别是中小微企业有效利用算力提供有力保障，切实提升企业主体获得感。

四是培育壮大算力产业生态。以“东数西算”工程和全国一体化算力网建设为契机，集中各环节力量，加快关键技术创新，探索新型产学研协作模式。加强算力网共性关键技术研发及应用推广，推出一批高质量研究成果，发布系列白皮书，逐步完善算力发展评价指标体系，定期发布算力发展指数报告。鼓励各类经营主体参与算力网全产业链生态建设，大力发展算力网软硬件配套产业，强化数据中心产业的补链、强链、延链，创新数算电融合发展新模式，构建具有中国特色的算力网产业生态体系。

五是促进算电协同高效发展。加强数据中心绿色高质量发展，充分利用行业创新资源，推动绿色低碳共性关键技术、前沿引领技术、颠覆性技术和相关设施装备攻关，探索将算力节点打造为能量流、数据流深度融合的数字能源生态系统。

刘烈宏同时表示，青海在发展绿色算力和数字产业方面优势突出、潜力巨大。近年来，青海以打造生态文明高地和建设产业“四地”为目标，充分发挥国家大型清洁能源基地的优势作用，实现清洁能源装机突破5100万千瓦，新能源装机突破3800万千瓦，绿电消费占比84.4%，均位居全国首位。数据中心平均能效指标PUE值保持在1.2以下，处于全国领先水平。青海依托发展大数据产业的自然条件和资源优势，深入推动清洁能源和绿色算力融合创新发展，积极融入全国一体化算力网体系，将对全省经济社会发展产生深远意义，推动在中国式现代化建设中谱写青海崛起新篇章。

(责编：申佳平、吕骞)

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