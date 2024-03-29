人民网北京3月29日电 （焦磊）由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛（以下简称论坛）2024年年会近日于北京钓鱼台国宾馆举行。论坛期间，美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨表示，美敦力深入融入中国市场，已经在本土构建了覆盖研发、生产、销售、培训、售后、投资基金的全价值链布局。2024年，希望为中国乃至全球的患者创造更负责、更可及、更可持续的医疗服务。

“今年是美敦力成立75周年，也是美敦力进入中国并深耕中国市场的第35年。”杰夫·马萨表示，高质量发展是中国重要的国家发展战略，这让美敦力对中国经济的发展充满信心，也更加坚定了持续加码投资中国的信心。

“中国有望成为下一代医疗科技创新的重要策源地。”论坛期间，杰夫·马萨介绍，美敦力在中国设有专门的风险投资基金，重点投资于中国医疗科技初创公司，利用其全球专业知识帮助这些创新产品更快更好地进入临床，惠及更多中国患者。

美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨。受访者供图

杰夫·马萨认为，中国医疗健康产业格局正不断发生深刻变化。随着人口老龄化进程加速，中国庞大的人口基数所催生的医疗需求呈增长趋势，也让跨国医疗企业看到了中国市场的巨大潜力。美敦力将坚定地推进本土化战略布局。

“我比以往任何时候都更加确信中国将成为全球最大的医疗市场。”杰夫·马萨表示，这是由人口老龄化、城市化迅速发展和基本医疗保险制度推动的。

“我们将进一步加码在中国市场的业务布局，为更多的中国患者提供更先进、更加普惠的医疗服务。”杰夫·马萨表示，美敦力将推动更多前沿科技产品在中国的本地化，不仅仅是本地化生产，还将结合中国医疗体系、本土医生和本土供应链，量身定制符合中国市场需求的本土化产品，以降低成本，扩大中国患者医疗可及性。

据介绍，目前，美敦力已经引入超过700种创新产品，并构建了从研发、生产、销售、培训、售后和投资基金的全价值链布局，其中包括1个研发中心，2个创新中心和5大生产基地，为企业的长期的本土化发展提供坚实基础。

“中国推出多种措施进一步加强基层医疗建设，重点满足患者就近就医的医疗需求，这让我们深受鼓舞。”杰夫·马萨说。

据了解，目前，中国是美敦力全球范围内唯一拥有两座创新中心的单一市场。两座创新中心联动，累计培训了医疗专业人士20万人次。未来，两座中心将为中西部乃至更广泛的基层医疗发展提供助力，从而促进本土医疗服务的升级及优质医疗资源的广泛可及。此外，美敦力还积极采用数字化技术手段，为专业人员培训赋能。

医生群体对医疗服务的提升和发展起着至关重要的作用。“提升医护人员的能力和对最新疗法和技术的了解，是为了让中国患者获取安全、高质量和创新解决方案的医疗服务。”杰夫·马萨认为，通过培训更多的医生，可以共同打造更强大的医疗体系。结合技术，可以释放更多的可能性，并满足更多未及的医疗需求。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：王仁宏、吕骞)

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