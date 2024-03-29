人民网北京3月29日电 （记者申佳平）记者今日从中国互联网络信息中心获悉，3月16日至22日，国际互联网工程任务组织（IETF）第119次会议在澳大利亚布里斯班召开。会上，中国互联网络信息中心姚健康博士因在互联网架构委员会（IAB）委员任职期间积极推进IETF和互联网数字分配机构(IANA)联合工作组工作，深度参与IAB技术管理，推动IAB形成有利于互联网技术长远发展的多项决策，为维护互联网安全稳定发展作出突出贡献，被授予杰出贡献奖。

据了解，IETF是国际互联网技术研究和标准制定方面的权威组织，IAB是其最高管理机构，目前由包括IETF主席在内的13名委员组成，主要负责监管互联网协议体系结构、把握互联网技术长期演进方向、确定互联网标准制订规则、指导互联网技术标准编辑出版、管理互联网编号、批准IETF各技术标准领域主任和国际互联网研究组织（IRTF）主席的任命、协调联络其它国际标准化组织等工作。

(责编：申佳平、吕骞)

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