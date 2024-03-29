人民网记者 乔雪峰

传统出租车企业具备优质的客运服务经验，是服务城市出行的“金字招牌”。但如何满足消费者多样的出行服务需求，如何为出租车司机提供收入激励，如何助力出租车企业可持续发展，仍是出租车产业亟待探索的议题。

“好的巡网融合不是颠覆，而是为出租车产业带来共赢。”近日，深圳大学教授韩彪在聚力·行远——共享出行创新发展研讨会上表示，目前巡网融合模式首先应重点解决巡游车生态的可持续发展问题，包括司机和出租企业。

上海社会科学院研究员何建华则建议，应当给予政策引导和扶持，利用互联网技术的开放与共享，支持传统出租车行业与互联网聚合平台之间实现优势互补，从而打造出既能高效满足公众出行需求，又能切实保障从业者权益，并有力提升城市出行服务质量的共赢局面。

巡网融合帮助出租车行业释放服务优势

随着手机叫车模式兴起，如何吸引互联网的流量，成为传统出租汽车企业关注的课题之一。一家上海头部出租车企业负责人表示，“顺应网络叫车趋势，我们着力推出自己的网络预约产品。作为传统运力企业，对司机、车辆及服务管控有丰富经验，所以我们的定位是供给侧平台，而外部的流量是通过与高德打车聚合平台的合作，实现优势互补，快速切入网络叫车市场。”

据了解，2020年，高德地图首次发布“好的出租”巡网融合解决方案，并在2023年升级产品能力，开启“好的出租”2.0时代，从出租车的运行效率、服务质量、就业者服务、普惠能力等四个方面进行服务能力升级，帮助出租车行业释放服务优势。

基于此，出租车企业能够通过动态调优大幅提升运营效率。经试点测算，在出行高峰期，出租车企业能够拉升近10%的叫车成功率，并为司机带来41%的增收。

高效的供需匹配降低了出租车空驶率，有效提升出租车驾驶员收入水平。与此同时，互联网企业的行业化解决方案为传统出租车企业提供了弯道超车的“捷径”。

某出租车企业负责人表示，通过数字化转型，已基本实现企业运营的全链路数字化，近三年企业管理成本下降30%。

华东政法大学经济法学院副教授翟巍认为，聚合平台的巡网融合解决方案，能为出租车行业定向赋能，使传统的出租车服务能够适应数字时代多元化的用户需求。宏观层面，可以提升交通领域的社会治理效能；微观层面，供需预测提升了出租车的运营效率，压缩了空驶时间。

韩彪表示，聚合平台的巡网融合模式为巡游车业务的生存与发展提供新思路，为出租车企业的数字化转型、市场化竞争开辟出新空间。

技术创新为消费者权益保障提供新路径

在供给侧，出租车企业、驾驶员纷纷在巡网融合进程中共享数字化转型红利。在需求侧，数字技术在打车场景下的创新应用，也为消费者权益保障提供了新路径。

日前，基于高德地图的位置服务、智慧交通能力，高德打车搭建起打车场景中的费用异常识别能力，推出“车费保镖”服务，能够实时检测行驶路线、路况拥堵等因素引起的车费变化，识别绕路产生的异常费用，并为消费者先行赔付。

据了解，“车费保镖”已全面开放给合作伙伴，成为出行行业标配。数据显示，“车费保镖”先于消费者投诉的主动保障比例已经达到93%。

技术的创新与开放正在成为出行服务升级的新动能。座谈会上，翟巍表示，聚合平台通过技术开放，助力巡游出租车行业快速适应数字经济时代用户多元化需求。除了提升出租车运营效率外，还能对出租车司机服务质量品质进行管控，能够有效降低消费者和司机之间的纠纷，提升用户乘车体验。

韩彪建议，聚合平台和巡游车企业合作可以更加紧密一些，双方都应该从更长远的利益考虑，寻找更可持续的最优解。也许短期付出会有所增加，收益也会受到一些影响，但从长期看紧密合作可望迎来新的局面，获得更大层面的共赢。

(责编：王仁宏、吕骞)

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