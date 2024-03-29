人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局发布《行政处罚裁量权实施办法》

2024年03月29日17:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，国家金融监督管理总局起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），5月1日起施行。

2023年12月11日至2024年1月10日，国家金融监督管理总局就《征求意见稿》向社会公开征求意见，在深入评估论证各方意见后，进一步修改完善了《征求意见稿》。

《征求意见稿》全文共计四章三十二条，主要内容包括：一是严格规范执法行为，明确行政处罚裁量权定义，实施处罚裁量权应当遵守处罚法定、过罚相当、程序合法等基本原则。二是细化裁量阶次与适用情形。明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵。落实新修订《行政处罚法》要求，进一步细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。明确人员责任认定应当考量的因素，处罚多名责任人员时，应当区分责任主次。三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准，以及违法所得认定、计算方式等。四是明确适用《征求意见稿》可能出现明显不当、显失公平，或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的，可以调整适用。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国科技工作者获IETF互联网架构委员会杰出贡献奖
　　人民网北京3月29日电 （记者申佳平）记者今日从中国互联网络信息中心获悉，3月16日至22日，国际互联网工程任务组织（IETF）第119次会议在澳大利亚布里斯班召开。会上，中国互联网络信息中心姚健康博士因在互联网架构委员会（IAB）委员任职期间积极推进IETF和互联网数字分配机构(IANA)联合工作组工作，深度参与IAB技术管理，推动IAB形成有利于互联网技术长远发展的多项决策，为维护互联网安全稳定发展作出突出贡献，被授予杰出贡献奖。…
国家数据局：五方面推进全国一体化算力网建设
　　人民网北京3月29日电 （记者申佳平）3月29日，青海绿色算力产业发展推介会在京举行。国家数据局党组书记、局长刘烈宏在大会致辞中介绍，国家数据局将从五个方面推进全国一体化算力网建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部