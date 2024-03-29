人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，国家金融监督管理总局起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），5月1日起施行。

2023年12月11日至2024年1月10日，国家金融监督管理总局就《征求意见稿》向社会公开征求意见，在深入评估论证各方意见后，进一步修改完善了《征求意见稿》。

《征求意见稿》全文共计四章三十二条，主要内容包括：一是严格规范执法行为，明确行政处罚裁量权定义，实施处罚裁量权应当遵守处罚法定、过罚相当、程序合法等基本原则。二是细化裁量阶次与适用情形。明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵。落实新修订《行政处罚法》要求，进一步细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。明确人员责任认定应当考量的因素，处罚多名责任人员时，应当区分责任主次。三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准，以及违法所得认定、计算方式等。四是明确适用《征求意见稿》可能出现明显不当、显失公平，或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的，可以调整适用。

(责编：罗知之、吕骞)

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