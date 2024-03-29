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金融监管总局：行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准

2024年03月29日17:25 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，国家金融监督管理总局制定发布了《行政处罚裁量权实施办法》（下称《办法》）。

金融监管总局有关司局负责人表示，新修订行政处罚法规定“行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准，规范行使行政处罚裁量权。行政处罚裁量基准应当向社会公布”。制定《办法》是总局落实行政处罚法的重要举措，并对涉及裁量权的相关内容进行了细化规定。例如：在处罚追溯时效方面，涉及金融安全且有危害后果的追诉时效延长至五年，明确违法行为连续状态、继续状态的判断标准；裁量阶次适用方面，细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的具体适用情形，提高执法可操作性；处罚种类适用方面，考虑到罚款、没收违法所得使用频率较高，明确了罚款的裁量幅度标准，违法所得的认定及计算标准等。强化自身约束方面，对于在行使处罚裁量权过程中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守等违法违纪行为，依法追究法律责任。

(责编：罗知之、吕骞)
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