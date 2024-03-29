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中国标准化协会：鼓励企业标准化良好行为 助力提升产品质量

2024年03月29日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化协会了解到，26日，企业标准化良好行为工作交流会在山东青岛举办。

会上，中国标准化协会理事长于欣丽表示，企业标准化良好行为是一项具有国际性、先进性同时又兼具基础性、创新性的标准化工作，是引导企业运用系统管理的原理和方法，识别企业生产、经营、管理全过程中相互关联、相互作用的标准化要素和科技创新成果，建立企业标准体系并有效运行，获得最佳秩序和系统效应，是促进企业技术进步、提高科学管理水平和产品质量的一项重要基础性工作。

青岛市市场监督管理局党组书记史浩介绍到，近年来，青岛高质量实施“标准化+”战略，扎实开展试点示范，共承担国家级试点项目94项、省级181项，市级立项475项，形成了国家、省、市三级梯次完备的试点示范项目体系。在家用电器、橡胶轮胎、高速列车、海洋生物等优势领域，积极组织参与国际标准制修订，全市主导和参与制修订国际标准12项、国家标准446项、行业标准131项。

会上，中国工程院原副院长、赵宪庚院士作了题为《中国标准2035》系列研究项目介绍专题演讲，一方面介绍项目主要研究成果，另一方面分析中国标准国际化战略的重点问题及对策建议。

国家市场监督管理总局标准创新司团体和企业标准化处处长宋国建对《企业标准化促进办法》做专题解读释义，从企业标准化管理制度的发展演进、修订背景、重点关注内容等多方面进行了阐释。

(责编：王仁宏、高雷)
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