人民网记者 许维娜

3月28日，博鳌亚洲论坛2024年年会“中国经济展望”分论坛在海南博鳌举行。人民网记者 许维娜摄

3月28日，在博鳌亚洲论坛2024年年会期间举行的“中国经济展望”分论坛上，中国人民大学党委书记张东刚表示，今年中国设定经济增长目标为5%左右，这一目标是务实和理性的，体现了稳中求进工作总基调。应透过不同发展阶段，更加理性、客观和冷静地看待5%左右的经济增长目标。

张东刚进一步阐释，当前，中国经济稳中有升，一些经济数据表现亮眼，比如今年1-2月份，中国规模以上工业增加值同比增长7%，货物进出口总额同比增长8.7%。“基于此，我们应该对中国经济保持信心，这体现了中国经济的韧性、潜力和强大的影响力。”

“近年来，虽然全球经济面临挑战，但中国经济呈现较强复苏态势。”张东刚表示，内在的经济发展规律和内生驱动力、行动力，能够推动中国经济实现预期目标。

作为一名教育工作者，张东刚还分享了自己对新质生产力的理解。他表示，发展新质生产力，教育是基础，人才是关键。教育工作者需要顺应时代发展，培养能够堪当重任的时代新人，这不仅是中国教育的使命，也是全球教育的使命。面对新质生产力的建设和人类的新未来，当今世界的教育，特别是中国的教育必须一马当先，大有作为。

展望中国经济，张东刚呼吁，要大胆推动原始性创新、原创性改革和创新性开放。“改革是推动发展的制胜法宝，开放是我们的重要一招。”

(责编：王仁宏、高雷)

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