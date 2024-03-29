规范汽车第三方评测 8家测评机构发出倡议
2024年03月29日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（以下简称“中消会”）获悉，27日，2024汽车测评创新大会在天津举办，会上，中消会与中汽中心联合8家国家级汽车测试机构发出了“汽车测评行为规范性倡议”。
中消会副理事长兼秘书长王昆表示，科学、规范开展第三方汽车测评活动，为消费者提供消费指南，为政府管理提供技术和数据支撑，为行业企业提供技术和质量提升方向，是中国步入成熟消费社会的大势所趋。
中汽中心总经理陆梅表示，当前中国汽车市场已进入到“量质同变”与“双循环驱动”并行的新阶段。第三方汽车测评规范立足行业发展，围绕消费者用车需求，促使汽车行业不断提高产品质量和技术水平。
据悉，会上还发布了《中国汽车测评报告（2024）》，系统阐述了国内外汽车测评研究现状、我国汽车产品技术发展现状与未来汽车产品技术发展动态；会上还推出了C-ICAP隐私保护测评体系和C-GCAP极限场景测评体系，进一步完善了中汽中心的测评体系和评价场景。
(责编：王仁宏、高雷)
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