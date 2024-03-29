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博鳌亚洲论坛2024年年会闭幕 达成一系列重要共识

许维娜
2024年03月29日17:19 | 来源：人民网
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博鳌亚洲论坛2024年年会闭幕新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

博鳌亚洲论坛2024年年会闭幕新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

29日下午，博鳌亚洲论坛2024年年会正式闭幕。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在博鳌亚洲论坛2024年年会闭幕新闻发布会上表示，本届年会以“亚洲与世界：共同的挑战，共同的责任”为主题，反映了当前世界上最重大的问题，也体现了论坛为促进国际合作所做的努力。

为期四天的会期里，各方围绕“世界经济”“科技创新”“社会发展”“国际合作”四大板块数十个议题展开讨论，年会涵盖40多场分论坛活动，为充满不确定性的世界经济，探寻了更确定的前行方向。

“今年年会取得了非常重要的积极成果，深入分析了当今世界我们面临的主要挑战，增进了国际社会共担责任的共识，发出了‘团结合作、共促发展’这一代表亚洲的重要呼声。”李保东表示，今年年会达成了一系列重要共识，也提出了不少具体建议。

一是各方对当今世界所面临挑战的认识更加明确。全球经济复苏乏力，地区冲突持续发生，气候变化等长期性挑战日益凸显。人类自身正是制造这些挑战的源头。

二是只有团结合作，才能更好地应对挑战。国际社会必须展现出智慧、勇气和包容，把政治意愿和经济合作很好地结合起来。团结合作、多边主义、全球化和开放型世界经济是前进的必由之路。

三是世界经济面临的主要挑战之一，是碎片化问题日益严重。世界需要一个基于公平和开放原则的多边贸易体系。应消除不公平的贸易壁垒，通过数字化让供应链更加透明。

四是亚洲正在引领可持续发展的新时代。亚洲仍然是世界上最具发展活力和潜力、最值得投资的地区。亚洲国家要共同维护地区的和平与安全，维护亚洲作为全球经济增长中心的积极势头，警惕外部搅乱亚洲发展环境的企图。

五是中国是后疫情时代世界经济可持续发展的中流砥柱。在世界主要经济体中，中国的发展目标最明确，路线图最清晰，国内环境最稳定，市场规模和潜力最大。中国将继续成为对全球经济增长贡献最大的国家。

六是创新是推动发展的不竭动力。推动科技进步和创新至关重要，但同时也要注重防范其风险，特别是人工智能发展方面。中国提出的发展新质生产力的重要性越来越被各方所认识。在这一过程中，教育和人才培养至关重要。 

七是必须加快应对气候变化行动。不同国家和地区，都要切实承担起共同但有区别的责任。政府、企业和公民都应积极行动。应重视帮助发展中国家进行绿色融资。要加快亚洲电力体系向零碳过渡。

记者从现场了解到，博鳌亚洲论坛2024年年会是博鳌亚洲论坛零碳示范区启动运行后的第一届年会，通过绿色搭建、绿色用品、绿色交通、绿色互动、蓝碳抵消等多种方式促进节能减排。“经过初步的核算，本届年会实现了碳中和办会的目标，这是一件非常了不起的成就。”李保东说。

博鳌亚洲论坛2024年年会虽已落下帷幕，但“博鳌智慧”的火花仍将在亚洲乃至全球范围内熠熠生辉。展望未来，博鳌亚洲论坛将继续致力于深化亚洲与世界各国的交流与合作，以坚定的姿态直面全球挑战，积极承担发展责任。

(责编：王仁宏、高雷)
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