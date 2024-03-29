人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告：数字科技赋能银行服务实体经济

2024年03月29日17:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月29日电 （记者杜燕飞）中国银行业协会日前发布了《中国银行家调查报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》由中国银行业协会和普华永道共同发起，至今已连续开展15年。

2023年，全球经济温和复苏，全球地缘政治冲突仍在，自然灾害频繁导致气候风险不断增加。同时，新一代人工智能快速发展，正向我们展示着新一轮技术革命就在眼前。我国首次明确提出建设金融强国目标任务，确定了金融高质量发展总基调。

《报告》旨在了解中国银行家面对当前经营形势和战略发展的判断与思考，以及对经济发展、相关市场主体以及监管效果等的理解和建议，也进一步促进国内外金融界与监管部门、金融机构与公众之间的相互沟通了解，共同推动银行业高质量发展。

《报告》认为，2023年，随着宏观调控政策效应持续释放，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。银行家对未来国内经济运行平稳性预期增强。针对2023年货币政策的实施效果，银行家给予了高度评价。在日常经营管理中，金融监管政策依旧是银行家最为关注的外部环境因素。

数字科技赋能方面，《报告》指出，银行业战略规划坚持金融服务实体经济的根本宗旨，坚持供给侧结构性改革主线，积极稳妥做好风险防范，努力做好五篇大文章，持续加强对重点领域、重大战略和薄弱环节金融支持，延续数字科技赋能银行发展的思路，在区域选择、客户群体、重点业务发展上呈现差异化的特色经营思路。

信贷业务方面，《报告》指出，银行业对农林牧渔业等薄弱环节的信贷支持力度明显上升，并严格控制冶金业、造纸业等高耗能行业信贷投放，节能环保产业成为银行家最关注的绿色贷款投向领域。除此之外，银行家重点支持新能源、新材料、节能环保等高新技术发展，积极拓展养老金融业务，将创新养老金产品与服务作为重要发展方向。

金融科技方面，《报告》指出，当前，银行业的数字化和金融科技应用不断深化，呈现出新的发展趋势。银行家普遍看好金融科技领域的投资，并认为应重视政策协调和基础设施建设等。数据资产管理方面，银行家认为应加强战略和组织建设，推动数据有序共享，持续完善安全管理体系。

《报告》提到，银行家对银行业未来五年的整体营业收入与利润维持乐观态度。接近九成的银行家认为未来五年银行业应该持续夯实资产质量，增强风险前瞻应对能力。近九成的银行家银行业拨备覆盖率保持在150%以上。超过五成的银行家认为资本充足率高于12%。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准
　　人民网北京3月29日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，国家金融监督管理总局制定发布了《行政处罚裁量权实施办法》（下称《办法》）。 金融监管总局有关司局负责人表示，新修订行政处罚法规定“行政机关可以依法制定行政处罚裁量基准，规范行使行政处罚裁量权。…
我国科技工作者获IETF互联网架构委员会杰出贡献奖
　　人民网北京3月29日电 （记者申佳平）记者今日从中国互联网络信息中心获悉，3月16日至22日，国际互联网工程任务组织（IETF）第119次会议在澳大利亚布里斯班召开。会上，中国互联网络信息中心姚健康博士因在互联网架构委员会（IAB）委员任职期间积极推进IETF和互联网数字分配机构(IANA)联合工作组工作，深度参与IAB技术管理，推动IAB形成有利于互联网技术长远发展的多项决策，为维护互联网安全稳定发展作出突出贡献，被授予杰出贡献奖。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部