人民网北京3月29日电 （记者杜燕飞）中国银行业协会日前发布了《中国银行家调查报告（2023）》（以下简称《报告》）。《报告》由中国银行业协会和普华永道共同发起，至今已连续开展15年。

2023年，全球经济温和复苏，全球地缘政治冲突仍在，自然灾害频繁导致气候风险不断增加。同时，新一代人工智能快速发展，正向我们展示着新一轮技术革命就在眼前。我国首次明确提出建设金融强国目标任务，确定了金融高质量发展总基调。

《报告》旨在了解中国银行家面对当前经营形势和战略发展的判断与思考，以及对经济发展、相关市场主体以及监管效果等的理解和建议，也进一步促进国内外金融界与监管部门、金融机构与公众之间的相互沟通了解，共同推动银行业高质量发展。

《报告》认为，2023年，随着宏观调控政策效应持续释放，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。银行家对未来国内经济运行平稳性预期增强。针对2023年货币政策的实施效果，银行家给予了高度评价。在日常经营管理中，金融监管政策依旧是银行家最为关注的外部环境因素。

数字科技赋能方面，《报告》指出，银行业战略规划坚持金融服务实体经济的根本宗旨，坚持供给侧结构性改革主线，积极稳妥做好风险防范，努力做好五篇大文章，持续加强对重点领域、重大战略和薄弱环节金融支持，延续数字科技赋能银行发展的思路，在区域选择、客户群体、重点业务发展上呈现差异化的特色经营思路。

信贷业务方面，《报告》指出，银行业对农林牧渔业等薄弱环节的信贷支持力度明显上升，并严格控制冶金业、造纸业等高耗能行业信贷投放，节能环保产业成为银行家最关注的绿色贷款投向领域。除此之外，银行家重点支持新能源、新材料、节能环保等高新技术发展，积极拓展养老金融业务，将创新养老金产品与服务作为重要发展方向。

金融科技方面，《报告》指出，当前，银行业的数字化和金融科技应用不断深化，呈现出新的发展趋势。银行家普遍看好金融科技领域的投资，并认为应重视政策协调和基础设施建设等。数据资产管理方面，银行家认为应加强战略和组织建设，推动数据有序共享，持续完善安全管理体系。

《报告》提到，银行家对银行业未来五年的整体营业收入与利润维持乐观态度。接近九成的银行家认为未来五年银行业应该持续夯实资产质量，增强风险前瞻应对能力。近九成的银行家银行业拨备覆盖率保持在150%以上。超过五成的银行家认为资本充足率高于12%。

(责编：王仁宏、高雷)

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