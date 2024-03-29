人民网北京3月29日电 （记者王仁宏）今日，民航局空管行业管理办公室副主任骆洪江在例行发布会上表示，近年来，我国无人驾驶航空器产业发展迅速，其服务范围已涵盖农业、工业、服务业等领域。通过信息化、数字化管理技术赋能，将实现以智慧空中出行为代表的综合立体交通和低空融合飞行，成为推进中国式现代化建设的新引擎。

从应用看，我国民用无人机已在农林牧渔和娱乐航拍领域率先实现行业普及。城市场景和物流应用的管理模式与技术标准已初步具备广泛推广的基础，海岛、山区、沙漠等运行实践持续开展，有人/无人协同运行、载人飞行等已进入试验验证阶段。同时，无人机物流配送业务已延伸到城市商圈与社区，电动垂直起降（eVTOL）机型的适航审定工作正在稳步推进，无人机应用的前景被社会普遍看好。

骆洪江表示，近年来，民航局按照“面向运行场景，基于运行风险实施分级管理”的思路，在运行安全风险评估的基础上开展多项无人机试运行，从实际需求出发，逐步规范安全风险较高的无人机运行。同时，民航局相继在深圳和海南地区启动无人机空中交通管理信息服务系统试点工作，为积极探索低空航行服务积累了宝贵经验。

目前，民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM）已上线运行，实现了空域划设、适飞空域信息查询、飞行活动申请等服务，基本形成了一体化综合监管服务能力。民航局推出《民用无人驾驶航空试验基地（试验区）建设工作指引》政策文件，截至目前，累计批准建立民用无人驾驶航空17个试验区和3个试验基地，实现了城市场景、海岛场景、支线物流和综合应用拓展等典型运行场景和应用覆盖，通过发挥中央和地方两个积极性，有序引导、指导试验区开展各类场景的运行和试验验证。

下一步，民航局将加强规划、资源和业务统筹。以城市场景为重点开展城市空中交通试点示范。并结合传统空管保障体系和通航飞行服务保障体系，加强无人驾驶航空器空中航行服务体系构建，不断提升我国低空航行服务能力。进一步加强国际合作方面，优先加强与“一带一路”国家和亚太地区的技术合作，力争形成区域性的技术同盟，扩大“朋友圈”；多层次参与国际组织工作和国际合作，逐步实现“技术、产品、标准、国际化”四位一体系统推进。

(责编：王仁宏、高雷)

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