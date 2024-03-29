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民航局：2023年全年民用无人机飞行超2300万小时 同比增11.8%

2024年03月29日18:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月29日电 （记者王仁宏）“截至2023年末，全国注册通航企业690家，运营航空器2900架，月均飞行11.4万小时，分别是2015年的2.5倍、1.5倍和1.8倍。同时，国内注册无人机126.7万架，同比增长32.2%；有统计的民用无人机全年飞行2311万小时，同比增长11.8%。”今日，民航局运输司副司长商可佳在新闻发布会上表示，通用航空产业是低空经济发展的重要引擎。近年来，民航局聚焦新时代通用航空高质量发展，锚定目标、多措并举，开创了通用航空工作崭新局面。

一是加强组织领导。2016年国办印发《促进通用航空业发展的指导意见》以来，民航局将“两翼齐飞”纳入总体工作思路，成立通航工作领导小组，每年召开会议专门部署工作。编制十三五、十四五通航发展专项规划，分解任务，压茬推进。

二是树立分类管理理念。出台《关于通用航空分类管理的指导意见》，明确对运输与通航、经营与自用、载客与非载客飞行活动实施分类管理。重点监管载客载人通航运行，持续排查治理风险隐患，夯实安全发展基础。全面梳理法律法规和规章，推动重构中国特色的通航法规体系。

三是刀刃向内深化改革。大幅放宽市场准入，引入告知承诺制审批，建立诚信体系，倡导行业自律。试点推广经营许可和运行许可双证联合审定，降低制度成本。开展行业督查，聚焦督查发现的问题一揽子制修订30余部民航规章，改变了套用运输航空标准监管通航的制度环境。取消通航企业赴境外作业审批、非经营性通航活动登记、通用航空器引进审批等许可事项，为企业减负，释放市场活力。

四是试点创新注入动能。先后批复涉及许可审批优化、监管模式调整、机场建设分类、跨业态融合、应急救护救援、信息平台建设、无人机物流配送等多个领域通航改革试点，覆盖80%以上省份。支持地方政府设立无人驾驶航空试验区。

五是建设低空飞行服务保障体系。国家信息系统、区域信息系统、飞行服务站三级保障体系基本建成，通航低空飞行初步实现“一站式”审批。开辟应急救援飞行计划审批“绿色通道”，努力改善通航运行环境。

六是协同联动汇聚合力。积极参与低空空域管理改革试点，探索军地共建共治模式。会同发改、工信、文旅、卫健、体育等部门出台多项政策措施。推动通航列入国务院办公厅督查激励机制，对长沙、合肥、武汉，杭州、赣州、深圳等6个地市给予相关激励政策，充分发挥央地两个积极性。

(责编：王仁宏、高雷)
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