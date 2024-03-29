人民网北京3月29日电 （记者杜燕飞）交通银行日前发布的《2023年度社会责任（ESG）报告》（以下简称《报告》）显示，2023年，交通银行累计向74个项目发放符合人民银行要求的碳减排贷款49.35亿元，贷款加权平均利率3.14%，带动的年度碳减排量为122.73万吨二氧化碳当量。截至2023年12月31日，交通银行绿色贷款余额8220.42亿元，同比增长1866.1亿元，增幅29.37%；其中，清洁能源产业贷款余额2052.52亿元，同比增长662.18亿元，增幅47.63%，增幅均高于同期各项贷款增幅。

“我们将绿色作为经营发展底色，以金融力量守护绿水青山，为建设人与自然和谐共生的美丽中国保驾护航。”交通银行有关部门负责人表示，2023年，交通银行围绕传统产业低碳转型和绿色产业创新发展加大金融支持，不断丰富绿色金融产品和服务品类，将绿色全面融入授信政策体系，打造绿色金融品牌。

债券方面，《报告》显示，2023年，交通银行主承销绿色债券13单，承销金额共计83.92亿元，同比增长17.12%；交通银行总行在银行间市场发行300亿元绿色金融债券，支持领域包括清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保、清洁生产等。

信托方面，《报告》指出，截至2023年12月31日，交银国信绿色金融业务已覆盖绿色贷款、绿色债券投资、绿色股权投资、绿色产业基金、绿色资产证券化五大绿色金融领域，存续绿色金融业务规模超过80亿元，持续擦亮绿色金融底色。

与此同时，《报告》显示，交银金租做强做专绿色租赁，截至2023年12月31日，交银金租设备与设施租赁领域新能源业务投放同比增长超过300%；公司绿色租赁资产余额达1390.84亿元。

随着碳达峰、碳中和战略的推进，我国风电、光伏电站的装机量及发电量逐年提升，新能源发电量保持较快速增长。2023年8月，交银投资分别以5亿元及4亿元增资国电投下属中电投东北新能源敖汉风电有限公司及中电投东北新能源朝阳风电有限公司，增资款用于偿还敖汉风电和朝阳风电自身的银行贷款。

《报告》显示，截至2023年12月31日，交银人寿下属资管公司累计发行设立绿色保险债权投资计划4笔、投资计划规模合计51.32亿元，累计实现资金投放27.82亿元，其中交银人寿的投资额达14.97亿元。

“‘交银—奉发古华绿色债权投资计划’是交银人寿在上海地区的首笔绿色保险债权计划，资金投向于上海奉贤发展（集团）有限公司投建的奉贤新城绿色建筑项目，也是公司发挥上海主场优势、推进绿色金融的有效实践。”上述负责人说。

此外，为推动绿色金融发展，交银理财通过发行ESG主题策略产品引导更多社会资金流向绿色、低碳领域，为企业绿色转型以及节能环保、清洁能源、清洁交通等绿色产业提供金融支持。《报告》显示，截至2023年12月31日，交银理财共新发ESG主题策略产品4只，规模合计48亿元，存量ESG主题策略产品总规模合计63.8亿元。

值得一提的是，2023年10月，在中国外汇交易中心指导下，交通银行作为首批四家机构之一，通过银行间市场本币交易平台达成首笔用于支持绿色业务的质押式回购交易。

“借助回购业务灵活便捷的交易方式，交通银行发挥货币市场资金价格优势，将融入资金全部用于支持金融机构绿色业务，促进绿色融资成本进一步降低。这既是货币市场业务支持实体经济发展的具体体现，也是金融驱动绿色发展的创新实践。”上述负责人表示。

(责编：王仁宏、高雷)

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